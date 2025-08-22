Niespodziewana sytuacja w programie na żywo. Odebrali telefon od widza. „Łatwiej się dodzwonić do Kanału Zero, niż do własnego ministra” [VIDEO]

- Reklama -

Niecodzienny telefon do Kanału Zero. W czasie, gdy gościem Roberta Mazurka był szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker, zadzwonił jego szef. Prezydent przedstawił się jako Karol z Gdańska.

– Dobry wieczór, Karol z Gdańska, wykonujący obowiązki wobec państwa polskiego z wielką przyjemnością i zaszczytem w Warszawie – przedstawił się jeden z telefonujących, którym okazał się być prezydent Karol Nawrocki.

– Co za ustawka, dzień dobry panie prezydencie – powitał go zaskoczony Mazurek.

– Witam, dobry wieczór panie redaktorze i dobry wieczór panie ministrze. Łatwiej się dodzwonić do Kanału Zero, niż do własnego ministra, niezastąpionego szefa gabinetu – odparł Nawrocki.

Goszczący w programie Szefernaker sprawdził w tym momencie swój telefon i potwierdził, że ma nieodebrane połączenie od prezydenta.

Wątek Nawrockiego pojawił się jednak w programie już wcześniej. Mazurek zauważył, że podczas wystąpień publicznych prezydent nadużywa sformułowania „Szanowni Państwo”. Szefernaker zaś przyznał, że czasem zdarzało się to i kilkadziesiąt razy w ciągu jednego przemówienia.

– Dzwonię z pozdrowieniami dla pana redaktora, dla mojego ministra. Przysłuchując się rozmowie, powinienem zacząć od słów „Szanowni Państwo” – stwierdził Nawrocki, nawiązując do tego wątku.

– Ktoś przesadził z tymi statystykami. Myślę, że z szacunku do osób, które przychodziły na moje spotkana, formuła „szanowni państwo” jest najbardziej adekwatna – mówił dalej Nawrocki.

W pewnym momencie jednak Mazurek przekierował rozmowę na temat zegarka, który nosi prezydent. To również był wątek, który pojawił się już wcześniej. – To jest zegarek, który podarował mi mój przyjaciel na 40-te urodziny, polskiej formy Błonie – powiedział Nawrocki.

Na pytanie Mazurka, kiedy pojawi się w Kanale Zero, Nawrocki zadeklarował, że przyjdzie na wywiad. Ponadto poprosił, aby „pozdrowić redaktora Stanowskiego”. Zaznaczył też, że „czeka na to, co obiecał mu redaktor Stanowski w czasie ich rozmowy”, odnosząc się do deklaracji dziennikarza, że jeśli Nawrocki wygra wybory prezydenckie, to pójdzie do spowiedzi.