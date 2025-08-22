Nagła śmierć Stanisława Soyki. Prokuratura wszczyna dochodzenie

Sopocka prokuratura prowadzi dochodzenie pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci Stanisława Soyki. Zwłoki muzyka znaleziono w hotelowym pokoju tuż przed planowanym występem na festiwalu.
Prokuratura Rejonowa w Sopocie oficjalnie potwierdziła wszczęcie śledztwa w sprawie śmierci Stanisława Soyki.
– Wczoraj (21 sierpnia 2025 r. – red.) przeprowadzono czynności w sprawie śmierci artysty. W sopockim hotelu ujawniono zwłoki Stanisława Soyki. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci – powiedział na łamach „Faktu” szef prokuratury rejonowej w Sopocie prok. Michał Łukasiewicz.
Tragedia wydarzyła się w dniu, w którym Soyka miał wystąpić na scenie Opery Leśnej w ramach Top of the Top Festival w Sopocie. Artysta miał pojawić się na scenie o godzinie 20:55.
Prokurator Łukasiewicz wyjaśnił, że podjęte działania są częścią standardowej procedury. Zastrzegł jednocześnie, że jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie, by mówić o przyczynach śmierci. Dodał, że na obecnym etapie nic nie wskazuje na udział osób trzecich w tych wydarzeniach.
Informacja o śmierci Stanisława Soyki dotarła do organizatorów Top of the Top Sopot Festival w trakcie trwania koncertów. Transmisja telewizyjna została wówczas przerwana.
Jak ujawnił PR manager festiwalu Bartosz Sąder, sama informacja o jego śmierci dotarła do organizatorów już w trakcie trwania koncertu. Nie podano tej informacji od razu ze względu na rodzinę. Na sygnał od nich czekano do ostatniej chwili.
