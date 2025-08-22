Ogromny pożar w centrum Torunia. Najnowsze informacje. „Spaliło się około 50 – 70 m2 dachu” [VIDEO]

- Reklama -

Nowy budynek Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu stanął w ogniu. Pożar wybuchł na dachu budynku.

„Pożar wybuchł na dachu budynku, który został dobudowany do obecnej części Komendy Wojewódzkiej PSP. Na miejscu działają strażacy z toruńskich jednostek ratowniczo – gaśniczych” – podaje portal remiza.pl.

Pożar wybuchł po godz. 12. Na miejscu, poza policją, strażą pożarną i zespołem ratownictwa medycznego zjawiło się także wojsko.

KW PSP przekazało, że „spaliło się około 50 – 70 m2 dachu”.

– Papa, instalacja klimatyzacji. 2 osoby ewakuowane po przebadaniu pozostały na miejscu zdarzenia. Na miejscu 12 zastępów, 2 ZRM – poinformowano.

Budowany jest w ramach inwestycji budynek, który będzie połączony z zabytkowym obiektem.

„Na parterze, znajdą się szatnie, magazyny, pomieszczenia sanitarne, siłownia, kancelaria, świetlica i pomieszczenie gospodarcze. Pierwsze piętro to pomieszczenia wydziałów: technicznego, kadr, kwatermistrzowskiego i przeciwdziałania zagrożeniom oraz jadalnia, serwerownia i toalety. Z kolei na drugim znajdzie się sekretariat, gabinety Komendanta i Zastępców Komendanta, sala narad, pomieszczenia wydziału finansowego i radcy prawnego” – czytamy.

Podstawowy zakres rozbudowy kosztuje ponad 18 mln zł. Musi zostać zrealizowany do końca roku.

„Umowa z wykonawcą zakłada również możliwość skorzystania z prawa opcji, która obejmuje wykonanie prac do końca listopada 2027 roku o wartości blisko 6 milionów złotych” – poinformowała redakcja.

Na czas rozbudowy KW PSP przeniosła się do strażnicy Jednostki Ratownicz-Gaśniczej nr 3 w Toruniu.