Rosyjski gigant budzi się po 25 latach. Krążownik jądrowy wraca na wody

- Reklama -

Stocznię w Siewierodwińsku nad Morzem Białym opuścił rosyjski krążownik liniowy Admirał Nachimow. To jego pierwszy rejs od ponad ćwierć wieku. O wyjściu w morze okrętu doniósł norweski „Barents Observer”.

Cel misji nie jest jasny, ale dziennikarze „Barents Observer” zasugerowali, że okręt może przechodzić próby morskie po trwającym od 1999 roku remoncie. Wskazywać na to mogą asystujące krążownikowi liczne holowniki i inne jednostki pomocnicze.

Przyjęty do służby w 1988 roku „Admirał Nachimow” i o 10 lat młodszy bliźniaczy „Piotr Wielki” to największe na świecie okręty swojej klasy. Mają ponad 250 m długości, wypierają 28 000 t. Każdy napędzany jest dwoma reaktorami jądrowymi. Na wyposażeniu posiadają pociski przeciwokrętowe i przeciwlotnicze oraz uzbrojenie artyleryjskie. “Piotr Wielki” jest flagowym okrętem rosyjskiej Floty Północnej.

Akwen, na którym ma znajdować się „Admirał Nachimow”, znajduje się około 500 km od granic NATO. Norweskie Siły Zbrojne odpowiadają za rozpoznanie i monitoring tej części Oceanu Arktycznego.

- Prośba o wsparcie - Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za: 10 zł 20 zł 30 zł

– W sprawie rejsu tej konkretnej jednostki nie udzielamy żadnych informacji. Mogę jednak zapewnić, że nasze jednostki śledzą wszystko, co dzieje się w okolicach północnego wybrzeża Norwegii – powiedział PAP kmdr ppor. Kjartan Sildnes z Norweskiej Królewskiej Marynarki Wojennej.