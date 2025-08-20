WIDEO
WiadomościŚwiatWojna na Ukrainie

Czy Zełenski powinien pójść na ustępstwa? Zdania są podzielone [SONDAŻ]

-

Autor: JA
wolodymyr zelenski wladimir putin
Wołodymyr Zełeński i Władimir Putin / fot. president.gov.ua / PAP/EPA (kolaż)
50,5 proc. badanych nie chce, aby prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zgodził się na ustępstwa względem Rosji. Przeciwnego zdania jest 37,4 proc. Polaków – wynika z sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej”.

Badani zostali zapytani o to, „czy dążąc do zakończenia wojny, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powinien zgodzić się na ustępstwa względem Rosji?”.

29,3 proc. respondentów odpowiedziało, że „zdecydowanie nie”, a 21,2 proc., że „raczej nie”. Odpowiedzi „zdecydowanie tak” udzieliło 12,7 proc. badanych, a 24,7 proc. odpowiedziało, że „raczej tak”.

12,1 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Większe różnice widać patrząc na odpowiedzi według preferencji partyjnych. Tu przeciwnych ustępstwom jest 77 proc. respondentów popierających obóz rządzący, zaś za ustępstwami opowiada się 12 proc.

Wśród zwolenników opozycji 48 proc. badanych jest za ustępstwami, zaś 36 proc. jest przeciwnego zdania.

Wśród osób niegłosujących lub niezdecydowanych 57 proc. opowiedziało się za ustępstwami, a 41 proc. jest przeciwnego zdania.(PAP)

Badanie CATI przeprowadzono 13-14.08.2025 r. na 1067-osobowej grupie respondentów.

