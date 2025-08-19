Trójmiasto. Imigrant molestował nastolatki. Polscy przechodnie zareagowali i złapali uciekającego Hindusa do czasu przyjazdu policji

- Reklama -

Nad Pustym Stawem w Gdańsku hinduski imigrant po czterdziestce próbował molestować nastolatki. Interweniowali dorośli świadkowie.

42-letni Hindus, mieszkaniec Gdańska został zatrzymany przez policję. Usłyszał już zarzuty.

Do zdarzenia doszło w piątkowy wieczór przy ul. Nowotnej, w okolicach Pustego Stawu w Gdańsku. Świadkowie przekazali, że 42-letni Hindus nagabywał grupę nastolatek.

„Miał zachęcać je do kąpieli, a także namawiać do robienia zdjęć w niejednoznacznych pozach” – relacjonuje fakt.pl.

W pewnym momencie złapał jedną z dziewczyn w pół i ścisnał ją za kolano.

„Sytuacja nie pozostała bez reakcji otoczenia. Dwóch dorosłych, którzy obserwowali zajście, zdecydowało się wkroczyć. Gdy mężczyzna zorientował się, że został przyłapany, próbował uciec. Świadkowie pobiegli za nim i zatrzymali go na ul. Szpaki” – podaje fakt.pl.

Po zatrzymaniu przez świadków, wezwano policję. Ta przybyła na miejsce po godz. 20.

Sprawcą był 42-letni Hindus, który jest imigrantem legalnym i od lat mieszka w Polsce. Podkom. Mariusz Chrzanowski przekazał, że zabezpieczono m.in. telefon imigranta i przesłuchano świadków.

„Na podstawie materiału dowodowego postawiono mu zarzut naruszenia nietykalności cielesnej 16-latki” – czytamy.

Prokuratura zarządziła dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju przez Hindusa. Otrzymał też zakaz kontaktu z pokrzywdzoną.

Policja poinformowała, że „dochodzenie wciąż trwa”. Kolejne przesłuchania mogą skutkować rozszerzeniem zarzutów.