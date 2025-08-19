Rozmowy pokojowe Trump-Zełenski-Putin. Biały Dom wskazał europejską stolicę

- Reklama -

Biały Dom widzi Budapeszt jako miejsce trójstronnych rozmów pokojowych z udziałem prezydenta USA Donalda Trumpa, prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i rosyjskiego przywódcy Władimira Putina – podało Politico, powołując się na źródła.

Według rozmówców amerykańskiego portalu, Budapeszt jest „pierwszym wyborem” amerykańskich służb specjalnych. Jednocześnie – jak zaznaczono – w takich sytuacjach często rozważa się wiele lokalizacji, dlatego może ona jeszcze ulec zmianie.

Prezydent Francji Emmanuel Macron forsuje zaś, aby przywódcy spotkali się w Genewie.

Według wcześniejszych doniesień, Putin powiedział Trumpowi, że chce, aby jego spotkanie z Zełenskim odbyło się w Moskwie. Zełenski propozycję tę odrzucił.

Kolejnym etapem w negocjacjach pokojowych powinno być spotkanie Zełenski-Putin, a w dalszej kolejności – rozmowy trójstronne, z udziałem amerykańskiego przywódcy.

Rzecznik Białego Domu Karoline Leavitt powiedziała, że Putin zgodził się na spotkanie z Zełenskim.