Dowódca wojska: Przygotowujemy się do udziału w gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy

Szwedzkie wojsko przygotowuje się do udziału w gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy – oświadczył we wtorek gen. Michael Claesson, naczelny dowódca sił zbrojnych Szwecji. Premier tego kraju w tym samym dniu uczestniczył w wideorozmowie w ramach tzw. koalicji chętnych.

Według Claessona Szwecja najprawdopodobniej weźmie udział w potencjalnej wielonarodowej operacji, mającej chronić Ukrainę przed agresją ze strony Rosji. Dowódca przypomniał, że najpierw w tej sprawie musi zapaść decyzja polityczna, ale w siłach zbrojnych już trwają przygotowania dotyczące różnych scenariuszy.

„Jest to bardzo skomplikowana operacja, wymagająca oceny ryzyka; jeśli do niej dojdzie, będzie mieć pozytywny wpływ na bezpieczeństwo całej Europy” – ocenił Claesson w wywiadzie dla nadawcy publicznego SVT.

Premier Szwecji Ulf Kristersson po wtorkowej rozmowie online z krajami uczestniczącymi w tzw. koalicję chętnych oświadczył, że Szwecja angażuje się w sprawę gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, aby mieć pewność, że agresor (Rosja – przyp. PAP) nie zostanie nagrodzony. „Jest to kluczowe również dla naszego własnego bezpieczeństwa” – zaznaczył we wpisie na platformie X.

„Koalicja chętnych” została zawiązana 2 marca z inicjatywy premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera w celu opracowania kompleksowego planu wsparcia dla Ukrainy. Należą do niej 33 państwa.