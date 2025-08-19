WIDEO
POSTAW KAWĘ
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaTEMAT DNIADowódca wojska: Przygotowujemy się do udziału w gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy
TEMAT DNIAWiadomościWojna na Ukrainie

Dowódca wojska: Przygotowujemy się do udziału w gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy

-

Autor: KM
Wojskowy / zdjęcie ilustracyjne
Wojskowy / zdjęcie ilustracyjne
- Reklama -

Szwedzkie wojsko przygotowuje się do udziału w gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy – oświadczył we wtorek gen. Michael Claesson, naczelny dowódca sił zbrojnych Szwecji. Premier tego kraju w tym samym dniu uczestniczył w wideorozmowie w ramach tzw. koalicji chętnych.

Według Claessona Szwecja najprawdopodobniej weźmie udział w potencjalnej wielonarodowej operacji, mającej chronić Ukrainę przed agresją ze strony Rosji. Dowódca przypomniał, że najpierw w tej sprawie musi zapaść decyzja polityczna, ale w siłach zbrojnych już trwają przygotowania dotyczące różnych scenariuszy.

„Jest to bardzo skomplikowana operacja, wymagająca oceny ryzyka; jeśli do niej dojdzie, będzie mieć pozytywny wpływ na bezpieczeństwo całej Europy” – ocenił Claesson w wywiadzie dla nadawcy publicznego SVT.

Premier Szwecji Ulf Kristersson po wtorkowej rozmowie online z krajami uczestniczącymi w tzw. koalicję chętnych oświadczył, że Szwecja angażuje się w sprawę gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, aby mieć pewność, że agresor (Rosja – przyp. PAP) nie zostanie nagrodzony. „Jest to kluczowe również dla naszego własnego bezpieczeństwa” – zaznaczył we wpisie na platformie X.

- Prośba o wsparcie -

Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za:

„Koalicja chętnych” została zawiązana 2 marca z inicjatywy premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera w celu opracowania kompleksowego planu wsparcia dla Ukrainy. Należą do niej 33 państwa.

Trump: Ukraina nie będzie w NATO. Wszystko działało dobrze, dopóki nie wtrącił się Biden

 

Źródło:PAP
Poprzedni artykuł
Sportowcy apelują do Trzaskowskiego. Podpisał się Lewandowski
Następny artykuł
Polacy niemal jednomyślni. Chodzi o prezydenta i rząd. Tego chcą nawet wyborcy PiS [SONDAŻ]

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Szymon Grot, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU