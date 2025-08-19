WIDEO
TEMAT DNIA

Polacy niemal jednomyślni. Chodzi o prezydenta i rząd. Tego chcą nawet wyborcy PiS [SONDAŻ]

Autor: DC
Karol Nawrocki oraz Donald Tusk.
Karol Nawrocki oraz Donald Tusk.
Sondaż IBRiS dla Radia ZET wskazuje, że Polacy są w jednej kwestii niemal jednomyślni. Chodzi o współpracę prezydenta Karola Nawrockiego z rządem.

IBRiS zapytał badanych, „czy pana/pani zdaniem prezydent Karol Nawrocki powinien współpracować z rządem Donalda Tuska ponad podziałami politycznymi?” Ponad 90 proc. uważa, że tak.

60 proc. ankietowanych wybrało opcję „zdecydowanie tak”, a 33 proc. „raczej tak”.

Tylko 5,5 proc. uważa, że nie. 5 proc. uważa, że „raczej nie”, a „zdecydowanie nie” wybrało tylko 0,5 proc..

1,5 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

Wyborcy KO w 99 proc. uważają, że prezydent powinien współpracować z rządem. 91 proc. wyborców nieistniejącej już Trzeciej Drogi – ale uwzględnionej w sondażu – i 97 proc. wyborców Lewicy ma takie samo zdanie.

W elektoracie PiS łącznie 89 proc. wybrało odpowiedź afirmującą do współpracy prezydenta z rządem. Jednak „tylko” 30 proc. wybrało odpowiedź „zdecydowanie tak”.

Wśród wyborców „Konfederacji” – nie wiadomo, czy chodzi tylko o Konfederację WiN czy o nią wraz z wyborcami KKP – łącznie 87 proc. oczekuje współpracy prezydenta z rządem. „Zdecydowanie tak” zaznaczyło 33 proc. badanych.

Źródło:radiozet.pl / nczas.info
