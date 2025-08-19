Nie chce poddać się testowi płci. Gwiazda rezygnuje z mistrzostw świata [FOTO]

- Reklama -

Nguyen Thi Bich Tuyen, największa gwiazda reprezentacji Wietnamu, niespodziewanie wycofała się z siatkarskich mistrzostw świata kobiet. W tle pytania dotyczące fundamentalnych zasad sportu kobiecego. Nieoficjalnie mówi się, że nie chce poddać się testowi płci.

Wietnamska Federacja Siatkówki (VVF) oficjalnie poinformowała, że zawodniczka „nie chce brać udziału w tych zawodach i jest nieobecna z przyczyn osobistych”. Ta lakoniczność tylko podsyca spekulacje medialne, które wskazują na obawy przed testami płci jako prawdziwy powód nieobecności.

Nguyen Thi Bich Tuyen, nazywana w juniorskich latach „perłą” wietnamskiej siatkówki, od lat znajduje się w centrum uwagi nie tylko ze względu na swoje rewelacyjne wyniki sportowe. Mimo że mogła rozwijać karierę pod okiem najlepszych trenerów w Stanach Zjednoczonych, zdecydowała się pozostać w ojczyźnie. Jej wyjątkowe osiągnięcia – w jednym z meczów zdobyła aż 61 punktów – sprawiły, że stała się jedną z najlepiej rozpoznawalnych siatkarek w Azji. Jednak to właśnie jej dominacja na parkiecie wywołała pytania, które dotykają sedna współczesnych debat sportowych.

Sport kobiecy został stworzony z konkretnym celem: zapewnienia kobietom równych szans rywalizacji w środowisku, gdzie mogą one konkurować na równych warunkach biologicznych. Nie ma w tym nic dyskryminującego – to proste uznanie biologicznej rzeczywistości. Mężczyźni i kobiety różnią się pod względem budowy mięśni, gęstości kości, pojemności płuc i wielu innych cech fizycznych, które bezpośrednio wpływają na wyniki sportowe.

Pogłoski w mediach społecznościowych o płci Nguyen Thi Bich Tuyen narastały przez lata. Na tle reprezentacyjnych koleżanek wyróżniała się wyglądem, posturą, więc wielu sugerowało, że w rzeczywistości jest mężczyzną. Sama zawodniczka nigdy nie przecięła tych spekulacji i nie poddała się testom płci. Także i tym razem. Wolała zrezygnować z udziału w mistrzostwach świata.

Sprawa nabiera szczególnego znaczenia w kontekście niedawnych wydarzeń w młodzieżowej siatkówce wietnamskiej. Reprezentacja Wietnamu U21 została zdyskwalifikowana z mistrzostw świata po tym, jak dwie jej zawodniczki – Dang Thi Hong i Nguyen Phuong – zostały poddane testom płci i wykluczone z turnieju. Zespół, który wcześniej sensacyjnie pokonał Indonezję, Serbię i Kanadę, przegrywając tylko z Argentyną, został wyrzucony z turnieju, a wcześniejsze wyniki zostały zweryfikowane jako walkowery.

Federacje sportowe mają więc nie tylko prawo, ale i obowiązek egzekwowania jasnych reguł dotyczących uczestnictwa w konkurencjach kobiecych. Testy płci, choć dla niektórych podobno są „kontrowersyjne”, w rzeczywistości są narzędziem ochrony integralności sportu kobiecego. Każda zawodniczka, która całe życie ciężko pracowała na swój sukces, ma prawo do uczciwej rywalizacji z przeciwniczkami o podobnych predyspozycjach biologicznych.