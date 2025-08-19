Poseł Konfederacji pozwany przez prezydenta Krakowa. Poszło o kasę z KPO

- Reklama -

Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski (PO) złożył w sądzie pozew przeciwko posłowi Konfederacji Konradowi Berkowiczowi w związku z internetowymi wpisami parlamentarzysty o tym, że Miszalski posiada udziały w firmie 4 Travel, która otrzymała 138 tys. zł środków z KPO.

Według prezydenta Krakowa, poseł Berkowicz przekroczył nie tylko „granice dobrego smaku, ale również granice prawdy”. Na platformie X Miszalski napisał: „Spotkanie z prawdą może być bolesne dla kłamcy. Pozywam posła Berkowicza, bo prawdy trzeba bronić!”.

Miszalski domaga się od Berkowicza przeprosin, zaprzestania rozpowszechniania nieprawdziwych informacji i wpłaty 30 tys. zł na rzecz Hospicjum św. Łazarza.

8 sierpnia Konrad Berkowicz zamieścił na platformach społecznościowych wpisy, w których twierdzi: „Brat prezydenta Krakowa, Aleksandra Miszalskiego z PO, Henryk Miszalski razem z prezydentem miasta posiadają duże udziały w firmie 4 Travel, która właśnie… otrzymała prawie 140 tysięcy zł dotacji z KPO. Rozumiem, że to nie tę spółkę miał na myśli premier, kiedy mówił dziś o zwrotach?”. 11 sierpnia poseł w kolejnym poście informował już w czasie przeszłym, że Miszalski miał udziały w spółce, która dostała 138 tys. zł z KPO i był jej prezesem jeszcze w zeszłym roku.

„Ale wypisał się z niej zanim otrzymała pieniądze a udziały… przejął jego brat! Więc domaga się przeprosin, bo nie ma z tym nic wspólnego” – napisał ironicznie Berkowicz.

Miszalski odnosząc się do sprawy 11 sierpnia podkreślił, że jego oświadczenie majątkowe jest dostępne publicznie i nie ma w nim udziałów w żadnej firmie. Zaznaczył również, że „decyzje dotyczące przyznawania dotacji są podejmowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i na podstawie transparentnych kryteriów, które są dostępne dla wszystkich zainteresowanych”.

Jak przekazał prezydent, o dotacji dowiedział się z doniesień medialnych. Wyjaśnił, że firma 4 Travel otrzymała dotację 138 tys. zł w ramach ogólnego programu wsparcia dla sektora turystycznego w Małopolsce, mającego na celu rozwój regionalny i wsparcie lokalnych przedsiębiorstw w trudnym okresie po pandemii.

„Nie ma żadnego związku między moją funkcją publiczną a decyzją o przyznaniu dotacji” – oświadczył Aleksander Miszalski.

Jak dodał, zastępcą przewodniczącej w Komisji Oceny Przedsięwzięć w programie HoReCa w Małopolsce jest Edward Szydło, mąż Beaty Szydło. „Zważywszy na moją »ciepłą« relację z Beatą Szydło, nie sądzę, by moje nazwisko działało na korzyść wniosku” – ocenił prezydent Krakowa.

W pierwszej połowie sierpnia użytkownicy platformy X zaczęli zamieszczać przykłady firm z branży HoReCa (hotelarstwo, gastronomia), które otrzymały dotacje z KPO m.in. na firmowe jachty, sauny, solaria, wymianę mebli czy zakup wirtualnej strzelnicy. Sprawę zaczęły opisywać również media.

Prokuratura Europejska (EPPO) zdecydowała o wszczęciu śledztwa w sprawie wykorzystania pieniędzy z polskiego KPO w sektorze HoReCa, czyli branży turystycznej i gastronomicznej.