Będzie afera. Kibice Radomiaka wywiesili mocne transparenty. Dostało się Żydom i Ukraińcom [FOTO]

Kibice Radomiaka Radom wywiesili mocne transparenty, którymi odpowiedzieli na skandaliczne hasło zaprezentowane przez fanów Maccabi Hajfa, a także prezentowanie banderowskich barw na Stadionie Narodowym w Warszawie.

W niedzielę Radomiak Radom podejmował u siebie Jagiellonię Białystok. Chociaż gospodarze objęli prowadzenie, to ostatecznie goście z Podlasia wygrali 2:1. Obie bramki dla przyjezdnych strzelił Hiszpan Jesus Imaz, który tym samym zdobył już sto goli w Ekstraklasie.

Ważniejsze od tego, co działo się na boisku, okazały się jednak transparenty zaprezentowane przez kibiców gospodarzy, które streścił właściwie ten ostatni, głoszący: „Stop antypolskiej propagandzie”.

Kibice z mocnym przekazem

Pierwszy z napisów był odpowiedzią wobec kibiców Maccabi Hajfa. Przypomnijmy, że podczas meczu eliminacyjnego do Ligi Konferencji Europy izraelscy fani rozwiesili transparent z hasłem po angielsku „Mordercy od 1939 roku”. Żydowskie media w skandalicznym tonie opisywały wówczas, że była to prowokacja wobec Polaków „za ich udział w mordowaniu Żydów podczas Holokaustu”.

Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. W niedzielę fani Radomiaka wywiesili transparent przypominający, że „Izrael morduje Palestyńczyków. Polacy ratowali Żydów podczas II Wojny Światowej”.

Transparemt kibiców Radomiaka podczas meczu z Jagiellonią🔊 „Izrael morduje Palestyńczyków. Polacy chronili Żydów podczas II Wojny Światowej”. #RADJAG pic.twitter.com/vzFfjt8l8y — Maciej Ławrynowicz (@m_lawrynowicz) August 17, 2025

Drugie z zaprezentowanych haseł było skierowane do naszych „gości” zza wschodniej granicy. Na płachcie wywieszonej na jednej z trybun można było przeczytać hasło: „J***ć UPA i Banderę”.

Przypomnijmy, że nieco ponad tydzień temu podczas koncertu Maksa Korża na Stadionie Narodowym w Warszawie młodzi Ukraińcy zaprezentowali flagę zbrodniczej Ukraińskiej Powstańczej Armii, a także współczesną ukraińską flagę z tzw. wilczymi hakami, czyli symbolami używanymi w III Rzeszy przez niemieckich narodowych socjalistów z SS.

