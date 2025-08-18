Zełeński złożył deklarację ws. wyborów na Ukrainie. USA wcześniej pytały o ubiór

- Reklama -

Prezydent Wołodymyr Zełeński powiedział, że „są otwarci” na przeprowadzenie wyborów na Ukrainie. Z kolei prezydent USA Donald Trump oferuje sojusz na NATO-wskich zasadach Kijowowi. Przed spotkaniem strona amerykańska zapytała, czy prezydent Ukrainy raczy pojawić się w garniturze na negocjacjach.

Zapowiedzi przywódców i wybory na Ukrainie

– Jesteśmy otwarci na przeprowadzenie wyborów w naszym kraju w bezpiecznych warunkach – powiedział Wołodymyr Zełeński w Białym Domu.

Prezydent USA Donald Trump z kolei zapowiedział, że „będziemy omawiać ochronę podobną do Artykułu 5” NATO i „damy Ukrainie dobrą ochronę”.

– Zadzwonię do Putina tuż po dzisiejszych spotkaniach, może będziemy mieli spotkanie trójstronne – podkreślił Trump.

– W ramach gwarancji bezpieczeństwa potrzebujemy silnej armii – personelu, sprzętu, misji szkoleniowych, informacji wywiadowczych, to zależy od potężnych krajów, w tym USA – twierdził z kolei Zełeński.

Kwestia ubioru Zełeńskiego

„Biały Dom zapytał przed spotkaniem stronę ukraińską, czy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełeński będzie miał na sobie garnitur podczas spotkania z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem w poniedziałek w Białym Domu” – podał portal Axios, powołując się na źródła.

Jak przypomniał serwis, kwestia ubrania Zeleńskiego została poruszona przed skandalem i awanturą, jakie wywołał Zełeński podczas jego poprzedniego spotkania z Trumpem pod koniec lutego w Białym Domu. Niektórzy amerykańscy urzędnicy uważają, że sprawa garnituru w pewnym sensie przyczyniła się do klęski tamtej rozmowy.

– To będzie w stylu garnituru, ale nie będzie to pełen garnitur – przekazał jeden z informatorów.

W czasie szczytu NATO Zełeński po raz pierwszy od początku rosyjskiej inwazji na jego kraj w 2022 r. założył marynarkę w stylu biznesowym. Amerykańscy urzędnicy przekazali, że spodobało się to Trumpowi.

– Zełeński przyjechał jak normalny człowiek, a nie szaleniec, i ubrany był jak ktoś, kto powinien być na szczycie NATO… Więc przeprowadzili dobrą rozmowę – przekazało wówczas Axiosowi źródło.

Jeden z doradców Trumpa, częściowo w żartach, powiedział Axiosowi, że „to by był dobry znak w sprawie pokoju”, jeśli Zełeński miałby na sobie w poniedziałek garnitur.

– Nie oczekujemy, że to zrobi – dodał.

Źródło przekazało, że poprzednim razem wiceprezydent USA J.D. Vance był bardziej zirytowany wyglądem i zachowaniem Zełenskiego niż sam Trump. Stacja ABC News powiadomiła, że Vance dołączy w poniedziałek do rozmów Trumpa z Zełenskim.

Axios podkreślił, że Trump jest wielkim zwolennikiem odpowiedniego wyglądu, co, w jego mniemaniu, w przypadku światowego przywódcy oznacza noszenie garnituru.

– Jednak niezadowolenie z Zeleńskiego ostatnim razem nie wynikało wyłącznie z jego ubioru – twierdzą doradcy.

Źródła zapewniły, że tym razem spotkanie nie zakończy się awanturą.