Spotkanie udowodniło, że negocjacje są możliwe bez warunków wstępnych i jednocześnie z kontynuacją operacji specjalnej – napisał po spotkaniu prezydenta Rosji Władimira Putina oraz prezydenta USA Donalda Trumpa były czołowy moskiewski polityk Dmitrij Miedwiediew.
Trump i Putin określili swoje piątkowe spotkanie na Alasce jako „konstruktywne”, ale po zakończonych rozmowach nie podali konkretnych uzgodnień. Prezydent USA zaznaczył, że zgodzili się w wielu sprawach, ale kilka ważnych kwestii pozostało nierozwiązanych.
Po rozmowie z Putinem Trump poinformował europejskich sojuszników o jej rezultatach. Później przywódcy, wśród nich prezydent Polski Karol Nawrocki, obradowali we własnym gronie.
Agencja AFP, powołując się na źródła dyplomatyczne, poinformowała w sobotę, że Stany Zjednoczone zaoferowały Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa podobne do art. 5 NATO, ale bez formalnego członkostwa w Sojuszu. Według CNN na takie rozwiązanie miał zgodzić się prezydent Putin.
„Strona amerykańska – jaką jedną z gwarancji przedstawionych Kijowowi – zaproponowała za uprzednią zgodą Putina mechanizm podobny do art. 5, jednak bez przyjmowania Ukrainy do NATO” – przekazało źródło francuskiej agencji. AFP powiadomiła, że propozycja została przedstawiona Kijowowi w sobotę podczas rozmowy prezydenta USA Donalda Trumpa z ukraińskim przywódcą Wołodymyrem Zełenskim, a następnie powtórzona w rozmowie Trumpa z liderami europejskimi.
Miedwiediew o spotkaniu prezydentów
Do spotkania przywódców na portalu Telegram odniósł się były premier i prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew, który dziś jest aktywnym komentatorem w mediach społecznościowych.
Po rozmowie Trumpa i Putina na Alasce Miedwiediew zamieścił wpis, w którym podkreślił, że „spotkanie udowodniło, że negocjacje są możliwe bez warunków wstępnych i jednocześnie z kontynuacją operacji specjalnej”, jak Rosjanie nazywają inwazję na Ukrainę.
Miedwiediew poinformował, że „przywrócono mechanizm spotkań między Rosją a Stanami Zjednoczonymi na najwyższym szczeblu”, a także, że „gospodarz Białego Domu odmówił dalszej eskalacji nacisków na Rosję. Przynajmniej na razie”.
Najważniejszym efektem rozmów miałoby być jednak to, że „obie strony wprost przerzuciły odpowiedzialność za osiągnięcie przyszłych rezultatów w rozmowach o zakończeniu działań wojennych na Kijów i Europę”.
W swoim wpisie Miedwiediew zaznaczył, że „prezydent Rosji osobiście i szczegółowo przedstawił prezydentowi USA ich warunki zakończenia konfliktu na Ukrainie”, jednak nie zdradził żadnych szczegółów, ani nie poinformował o osiągniętym przez Rosjan efekcie.
