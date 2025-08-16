Oświadczenie przywódców europejskich po rozmowach Trump – Putin

- Reklama -

Europejscy przywódcy z zadowoleniem przyjęli wysiłki prezydenta USA Donalda Trumpa, aby zakończyć rosyjską agresję przeciw Ukrainie. Następnym krokiem muszą być dalsze rozmowy z udziałem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego – podkreślili w sobotnim oświadczeniu.

„Jesteśmy gotowi, aby pracować z prezydentem Trumpem i prezydentem Zełenskim nad (zorganizowaniem) trójstronnego szczytu (w formacie Trump-Zełenski-Putin – PAP), ze wsparciem europejskim” – dodano w dokumencie.

Jego sygnatariuszami są przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, szef Rady Europejskiej Antonio Costa i liderzy sześciu krajów europejskich, w tym premier Polski Donald Tusk. Oświadczenie wydano po spotkaniu online z Zełenskim.

Wcześniej przywódcy wzięli udział w telekonferencji z Trumpem, który zrelacjonował im swoje piątkowe spotkanie z Władimirem Putinem na Alasce. W tej części obrad nie uczestniczył Tusk, lecz prezydent Karol Nawrocki.

Liderzy w oświadczeniu podkreślili także, że Ukraina musi mieć „żelazne” gwarancje bezpieczeństwa, aby chronić swoją suwerenność i integralność terytorialną. Zaznaczyli, że przyjęli z zadowoleniem zapowiedź Trumpa, że USA są gotowe uczestniczyć w zapewnieniu tych gwarancji.

Ponadto zastrzegli, że nie można nakładać ograniczeń na współpracę Ukrainy z krajami trzecimi, a Rosja nie może zablokować drogi Kijowa do akcesji do UE i NATO. Decyzje terytorialne należą do Ukrainy, a granic nie wolno zmieniać siłą – dodano.

Przywódcy podkreślili, że są gotowi utrzymać presję na Rosję oraz wzmacniać sankcje i inne środki nacisku gospodarczego na Kreml.

Oświadczenie Prezydenta Francji Emmanuela Macrona, Premier Włoch Giorgii Meloni, Kanclerza Niemiec Friedricha Merza, Premiera Wielkiej Brytanii Kietha Starmera, Prezydenta Finlandii Alexandra Stubba, Premiera Polski Donalda Tuska, Przewodniczącego Rady Europejskiej Antonio Costy, Przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen:

„Dzisiejszego ranka Prezydent Trump zdał nam oraz Prezydentowi Zełenskiemu relację ze swojego spotkania z Prezydentem Rosji na Alasce w dniu 15 sierpnia 2025 r.

Przywódcy z zadowoleniem przyjęli działania Prezydenta Trumpa na rzecz powstrzymania rozlewu krwi w Ukrainie, zakończenia wojny napastniczej prowadzonej przez Rosję oraz osiągnięcia sprawiedliwego i trwałego pokoju.

Jak powiedział Prezydent Trump: »nie ma porozumienia, dopóki nie zawrze się porozumienia«. Zgodnie z planem Prezydenta Trumpa kolejnym krokiem muszą być dalsze rozmowy z udziałem Prezydenta Zełenskiego, z którym spotka się on wkrótce.

Pragniemy również wyrazić naszą gotowość do współpracy z Prezydentem Trumpem i Prezydentem Zełenskim przy organizacji trójstronnego szczytu wspieranego przez Europę.

Podkreślamy zdecydowanie, że Ukraina musi uzyskać żelazne gwarancje bezpieczeństwa, aby skutecznie bronić swojej suwerenności i integralności terytorialnej. Z zadowoleniem przyjmujemy oświadczenie Prezydenta Trumpa, że Stany Zjednoczone są gotowe udzielić takich gwarancji bezpieczeństwa. Koalicja Chętnych jest gotowa do tego, by odgrywać aktywną rolę w tym procesie. Siły zbrojne Ukrainy ani jej współpraca z państwami trzecimi nie powinny jednak podlegać żadnym ograniczeniom. Rosja nie może dysponować prawem weta w kwestii możliwości przystąpienia przez Ukrainę do UE i NATO.

To Ukraina będzie podejmować decyzje dotyczące swojego terytorium. Granice międzynarodowe nie mogą być zmieniane siłą.

Będziemy kontynuowali nasze wsparcie na rzecz Ukrainy. Jesteśmy zdeterminowani, aby zrobić więcej, by utrzymać silną pozycję Ukrainy w celu doprowadzenia do zakończenia walk i osiągnięcia sprawiedliwego i trwałego pokoju.

Wyrażamy gotowość do dalszego wywierania presji na Rosję do chwili zakończenia rozlewu krwi w Ukrainie. Będziemy nadal wzmacniać sankcje oraz szersze środki gospodarcze, aby wywierać presję na rosyjską gospodarkę wojenną aż do zawarcia sprawiedliwego i trwałego pokoju.

Ukraina może liczyć na naszą niezłomną solidarność w działaniach na rzecz osiągnięcia pokoju zapewniającego ochronę żywotnych interesów Ukrainy i Europy w dziedzinie bezpieczeństwa”.