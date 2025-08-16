Wydarzenia przyspieszają. Trump przekazał ustalenia z Putinem, Europejczycy się naradzają, Zełenski leci do Waszyngtonu

- Reklama -

Po rozmowie z Władimirem Putinem na Alasce prezydent USA Donald Trump poinformował europejskich sojuszników o jej rezultatach. Później przywódcy, wśród nich prezydent Polski Karol Nawrocki, obradowali we własnym gronie. Jednocześnie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że pilnie udaje się do Waszyngtonu na spotkanie z Trumpem.

Prezydent USA Donald Trump zdał raport europejskim przywódcom po piątkowym spotkaniu z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem – poinformowała w sobotę rzeczniczka Komisji Europejskiej Arianna Podesta. Wśród nich byli prezydent Karol Nawrocki i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

W telekonferencji wzięli także udział: prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, prezydent Finlandii Alexander Stubb, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer i sekretarz generalny NATO Mark Rutte.

Stronę amerykańską reprezentowali – oprócz Trumpa – sekretarz stanu Marco Rubio i specjalny wysłannik głowy państwa Steve Witkoff.

Później europejczycy obradowali we wlasym gronie. Uczestnikami drugiej sobotniej narady europejskich przywódców byli: prezydent Polski Karol nawrocki, prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, prezydent Finalndii Alexander Stubb, premierka Włoch Giorgia Meloni, przewodniczący rady Europejskiej Antonio Costa, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer i sekretarz generalny NATO Mark Rutte.

Zełenski leci do Trumpa

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że w poniedziałek, na zaproszenie prezydenta USA Donalda Trumpa, złoży wizytę w Waszyngtonie, gdzie będzie rozmawiał o inicjatywach na rzecz zakończenia wojny z Rosją.

Wiadomość o wizycie w Stanach Zjednoczonych Zełenski przekazał w sobotę, po rozmowie telefonicznej z Trumpem i telekonferencji z europejskimi liderami na temat spotkania Trumpa z przywódcą Rosji Władimirem Putinem, zorganizowanego w piątek na Alasce.

„Popieramy propozycję prezydenta Trumpa, dotyczącą spotkania trójstronnego Ukraina-Ameryka-Rosja. Ukraina podkreśla: wszystkie kluczowe kwestie mogą być omawiane na szczeblu przywódców i format trójstronny jest w tym przypadku odpowiedni” – napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.

„Wszystkie szczegóły dotyczące powstrzymania morderstw i zakończenia wojny zamierzam omówić z prezydentem Trumpem w poniedziałek w Waszyngtonie. Jestem wdzięczny za zaproszenie” – dodał ukraiński prezydent.

Rozmowę z Trumpem, a następnie z przywódcami europejskimi Zełenski określił jako „treściwą”.

„Ukraina ponownie potwierdza, że jest gotowa do maksymalnie produktywnych działań na rzecz pokoju. Prezydent Trump poinformował mnie o swoim spotkaniu z rosyjskim kierownikiem (przywódcą Rosji Władimirem Putinem – PAP), o głównych punktach ich rozmowy. Ważne, że siła Ameryki wpływa na rozwój sytuacji” – podkreślił.

Zełenski zaznaczył, że w dyskusjach na temat gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy ważny jest udział państw europejskich. „Omówiliśmy pozytywne sygnały, płynące ze strony amerykańskiej, dotyczące udziału (Waszyngtonu) w zagwarantowaniu bezpieczeństwa Ukrainy” – oświadczył Zełenski.

Agencja AFP cytuje rzeczniczkę Białego Domu Karoline Leavitt, która ujawniła, że Trump przeprowadził „długą rozmowę” z Zełenskim podczas lotu powrotnego z Alaski, ze spotkania z Putinem. Prezydent USA rozmawiał również z przywódcami NATO – dodała Leavitt.

O czym rozmawiał Trump z Putinem?

Prezydent USA Donald Trump powiedział w sobotniej rozmowie telefonicznej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i przywódcami państw NATO, że, jego zdaniem, szybkie zawarcie pokoju w wojnie Ukrainy z Rosją jest lepsze od zawieszenia broni – przekazał na platformie X dziennikarz portalu Axios Barak Ravid.

Prezydent USA poinformował swoich rozmówców, że Putin nie chce zawieszenia broni i preferuje „wszechstronne porozumienie kończące wojnę” – przekazał Axios.

Trump przeprowadził w sobotę w godzinach porannych (czasu polskiego) długą rozmowę telefoniczną z prezydentem Zełenskim, a następnie rozmawiał z liderami państw NATO po piątkowym spotkaniu na Alasce z przywódcą Rosji Władimirem Putinem – poinformował Biały Dom.

Reporter Axios Barak Ravid, powołując się na swoje źródło, powiadomił, że Trump rozmawiał z Zełenskim i europejskimi przywódcami przez ponad półtorej godziny. Zełenski zapowiedział następnie, że w poniedziałek uda się do Waszyngtonu.

Trump spotkał się w piątek z Putinem na terenie bazy wojskowej Elmendorf-Richardson na Alasce. Po rozmowach obaj przywódcy wygłosili oświadczenia, ale nie odpowiadali na pytania dziennikarzy.