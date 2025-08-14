HIT! Koronka formalnie trwa nadal! Ekspertka: WHO nie odwołało, nadal mamy pandemię

- Reklama -

– W Stanach Zjednoczonych i na zachodzie Europy widać wzrost zachorowań spowodowany stratusem, czyli najnowszym subwariantem wirusa wywołującego COVID-19 – przekonywała w rozmowie z PAP prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska. Dodała, że także w Polsce może wzrosnąć liczba zakażeń.

Choć od początku Wielka Histeria niesłusznie była nazywana pandemią, to mit podtrzymywany jest nadal. Nawet teraz wirusolog z Katedry Wirusologii i Immunologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) przekonuje, że formalnie pandemia COVID-19 jeszcze się nie skończyła.

– Spodziewaliśmy się, że WHO ogłosi koniec pandemii z końcem 2024 r., ale tak się nie stało. Formalnie nadal mamy pandemię. Natomiast widać wyraźnie, że ona spowolniła – twierdziła wirusolog.

Następnie mówiła, że wirus zaczyna pojawiać się sezonowo w dwóch falach: Letniej i jesienno-zimowej.

- Prośba o wsparcie - Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za: 10 zł 20 zł 30 zł

Podkreśliła, że omikron (wariant wirusa SARS-CoV-2 mającego wywoływać COVID-19) występuje w kilku tysiącach różnych subwariantów, które pojawiają się naturalnie w wyniku modyfikacji materiału genetycznego.

– W Stanach Zjednoczonych i na zachodzie Europy widoczne jest zwiększenie zachorowań wywołanych najnowszym subwariantem nazwanym przez media stratusem. W związku z tym spodziewamy się, że także w Polsce liczba zakażeń wzrośnie – straszyła.

Wyjaśniła, że obserwowany przez WHO subwariant stratus wywołuje objawy chorobowe występujące i cechujące ogólnie wariant omikron.

– To zajęcie górnych dróg oddechowych, kaszel, katar, czyli przeziębieniowe objawy, które u osób starszych mogą przybrać poważniejszą formę. Dlatego warto wykonać test, czy jest się zakażonym – zaznaczyła.

Podkreśliła, że „niepokoi” ją brak informacji na temat aktualnych szczepień, czyli czy i kiedy pojawią się w Polsce preparaty przeciwko COVID-19: mRNA i białkowa firmy Novavax. Powiedziała, że dobrą wiadomością jest, że istniejące szczepionki będą reagować na nowy subwariant, gdyż wciąż mamy do czynienia z głównym wariantem SARS-CoV-2, czyli omikronem.

Powiedziała, że szczepienia przeciwko COVID-19 najbardziej poleca się osobom starszym, których układ odpornościowy słabnie i mogą poważniej przechodzić zakażenie wirusem, osobom cierpiącym na choroby onkologiczne albo z zaburzeniami odporności.

Zaznaczyła, że cały czas trwają badania nad podniesieniem skuteczności szczepionek na COVID-19 i ograniczeniem działań ubocznych. Powiedziała, że amerykańska Agencja Żywności i Leków zatwierdziła nową generację szczepionki mRNA Moderny – mNexspike, która ma mniejszą ilość materiału genetycznego i mniejszą częstość występowania działań niepożądanych.

Tu warto zaznaczyć, że bardzo pobocznie w materiale PAP przyznano kolejny raz o działaniach niepożądanych preparatu na Covid-19. Przypominamy, że występowały stosunkowo często i były nieraz bardzo poważne. W trakcie Wielkiej Histerii propaganda rządu PiS wraz z przekupionymi dużymi mediami bagatelizowały temat, wmawiając, że NOP-y w przypadku preparatu na koronkę to głównie zaczerwieniona skóra. Zupełnie pomijano, a oddzielnie kasowano z mediów społecznościowych stwierdzone zgony czy choroby serca, które pojawiły się bezpośrednio po przyjęciu nieprzebadanej szprycy na Covid-19.

Prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska podkreśliła, że nowa generacja preparatów nie zastąpi „tradycyjnych szczepionek” przeciwko COVID-19, ale będzie proponowana osobom starszym.

PAP zapytała Ministerstwo Zdrowia, kiedy będą dostępne szpryce przeciwko aktualnemu wariantowi wirusa SARS-CoV-2 i ile kupiła lub zamówiła Polska. Do publikacji depeszy PAP nie otrzymała odpowiedzi.

Na stronie internetowej Pacjent.gov.pl jest informacja, że nie ma dostępnych szczepionek przeciw COVID-19 i od 29 lipca do czasu zakupu nowych szczepionek nie ma możliwości zaszczepienia się. Zaznaczono, że zgodnie z rekomendacjami ekspertów Europejskiej Agencji Leków (EMA) w sezonie epidemicznym 2025/2026 powinny być stosowane szczepionki przeciw wariantowi LP.8.1 wirusa.

Podkreślono, że takie szczepionki są obecnie w trakcie rejestracji i nie są jeszcze dostępne. Na razie nie są wystawiane nowe skierowania na szczepienia, a wystawione przed 5 lipca będą ważne do czasu pojawienia się nowej szczepionki.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) niesłusznie i niepotrzebnie ogłosiła pandemię COVID-19 wywołaną przez wirusa SARS-CoV-2 11 marca 2020 r.. Właściwym terminem dla szaleństwa i terroru, które wówczas panowały, jest Wielka Histeria.