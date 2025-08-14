Arkansas wolne od tranterroru. Sąd potwierdza: Stan może zakazać okaleczania dzieci

- Reklama -

Okręgowy Sąd Apelacyjny USA przyznał Arkansas prawo do wdrożenia ustawy chroniącej dzieci przed szprycowaniem i okaleczaniem, nazywanym „zmianą płci”. Ustawa przez cztery lata była zaskarżana przez środowiska lewicowe przekonujące, że przepis będzie dyskryminował.

W 2021 roku w Arkansas uchwalono ustawę SAFE (Save Adolescents From Experimentation Act, ang. Ustawa o ochronie młodzieży przed eksperymentami). Zakazała ona lekarzom przepisywania blokerów dojrzewania, hormonów krzyżowych i operacji „zmieniających płeć” osobom poniżej 18 roku życia. Zakazywała również kierowania na takie zabiegi.

Przez kilka lat ustawa jednak była pod ogniem prawniczym. Zaskarżano ją i twierdzono, że wprowadza dyskryminację.

We wtorek 8. Okręgowy Sąd Apelacyjny Stanów Zjednoczonych orzekł, że zakazanie tych procedur nieletnim nie narusza ochrony prawnej Amerykanów. Klasyfikuje bowiem „na podstawie wieku i procedury medycznej, a nie płci”.

W orzeczeniu przywołano czerwcowy wyrok Sądu Najwyższego USA. Ten podtrzymał podobną ustawę z Tenneessee.

„Pytanie brzmi, czy historia i tradycja tego narodu, a także jego historyczne rozumienie uporządkowanej wolności, uzasadniają prawo rodzica do zapewnienia swojemu dziecku leczenia, które – mimo że dziecko tego pragnie i lekarz je akceptuje – stanowe władze ustawodawcze uznają za nieodpowiednie dla nieletnich” – napisał sędzia Duane Benton w imieniu większości.

„Ten sąd nie znajduje takiego prawa w historii i tradycji tego narodu” – dodano.

– Doceniam decyzję sądu, uznającą, że Arkansas ma istotny interes w ochronie zdrowia fizycznego i psychicznego dzieci i cieszę się, że dzieci w Arkansas będą chronione przed ryzykownymi, eksperymentalnymi zabiegami, których konsekwencje będą trwały przez całe życie – powiedział republikański prokurator generalny stanu Arkansas, Tim Griffin.

– Ustawa 626 została uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Arkansas w 2021 roku, a następnie zaskarżona do sądu. Dzisiejsza decyzja jest ukoronowaniem wieloletniej, niestrudzonej i umiejętnej pracy prawnej tego urzędu – dodał.

Portal lifesitenews.com przypomina, że istnieją liczne dowody na to, że afirmowanie dezorientacji płciowej u młodzieży niesie ze sobą poważne szkody, szczególnie u dzieci podatnych na wpływ, którym brakuje rozwoju umysłowego, dojrzałości emocjonalnej i doświadczenia życiowego, by realnie rozważyć długoterminowe konsekwencje narzucanych im przez dorosłych decyzji.

„Badania pokazują, że ponad 80 proc. dzieci cierpiących na dysforię płciową wyrasta z niej samoistnie do późnej adolescencji, a procedury 'korekty’ nie rozwiązują zwiększonej skłonności osób z dezorientacją płciową do samookaleczeń i samobójstw – a nawet ją pogłębiają, między innymi poprzez wzmacnianie dezorientacji i pomijanie rzeczywistych przyczyn ich problemów psychicznych” – czytamy.

„Wiele często ignorowanych osób przechodzących dezorientację płciową (detranzycja) potwierdza fizyczne i psychiczne szkody wynikające z utrwalania dezorientacji płciowej, a także uprzedzenia i zaniedbania ze strony środowiska medycznego w tym zakresie, z których wiele przyjmuje aktywistyczne podejście do swojego zawodu i rozpoczyna sprawy ze z góry założoną konkluzją na korzyść 'zmiany płci'” – zaznaczono.

Redakcja przypomina, że część lekarzy wykonuje tego typu operacje wyłącznie dlatego, że „te operacje przynoszą duże zyski”.