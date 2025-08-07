Pomnik w Domostawie zniszczony. Pojawiły się banderowskie napisy i symbole [FOTO]

- Reklama -

Dziennikarz Marcin Rola poinformował w swoich mediach społecznościowych o zniszczeniu pomnika „Rzeź Wołyńska”, który znajduje się w Domostawie. Jak możemy zobaczyć na fotografiach, pojawiły się na nim banderowskie napisy oraz symbole.

„Pomnik RZEŹ WOŁYŃSKA mistrza ręki śp Andrzeja Pityńskiego w Domostawie CELOWO SPROFANOWANY!” – napisał na portalu X Rola. Na załączonych przez niego zdjęciach widać, że na pomniku ktoś namalował czerwono-czarną flagę OUN-B oraz napisał „sława UPA”.

„Nie no, ja chyba śnie i jest to jakiś nieprawdopodobny koszmar?! Jak długo jeszcze będziemy tolerować bezkarność banderowców ukraińskich w Polsce?! Ile jeszcze Polacy muszą wycierpieć przez ukraińskich szowinistów by się w końcu ogarnęli?! Ile jeszcze tej patologii?! ILE JESZCZE MUSI SIĘ WYDARZYĆ BY POLACY SIĘ W KOŃCU OBUDZILI?! ILE JESZCZE?!” – zapytał Rola (pisownia oryg. – red.).

„To jest absolutny skandal, co zamierzają z tym zrobić nasze władze państwowe?!?” – dodał redaktor „Najwyższego Czas-u!” Marek Skalski.

Pomnik w Domostawie

Pomnik upamiętniający Polaków pomordowanych przez Ukraińców na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej – „Rzeź Wołyńska” – został odsłonięty w Domostawie, k. Niska (Podkarpackie), w lipcu ubiegłego roku.

Odlana w brązie rzeźba przedstawia orła, którego korpus jest umieszczony w płomieniach, a na skrzydłach umieszczono nazwy miejscowości, których mieszkańcy zostali wymordowani przez Ukraińców. W środku monumentu znajduje się wycięty krzyż, a w nim trójzębne widły, na które nabite jest ciało dziecka. U podstawy pomnika z jednej strony znajduje się rodzina z dziećmi w płomieniach, a z drugiej – także w płomieniach głowy dzieci nabite na sztachety płotu. Pomnik wraz z cokołem mierzy 20 merów wysokości.

Pomnik przez dłuższy czas nie mógł znaleźć swojego miejsca, postępowi włodarze wielu miejscowości nie chcieli go postawić na swoim terenie: Rzeszów, Toruń, Jelenia Góra, Stalowa Wola. W efekcie monument stanął przy trasie Via Carpatia w powiecie niżańskim, w gminie Jarocin.