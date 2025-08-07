Andrzej Duda w nowej roli? Wiadomo, gdzie NIE będzie pracować. „Pracownicy nie wyobrażają sobie tego”

- Reklama -

Andrzej Duda przestał być prezydentem. Co teraz będzie robił? Tego na razie nie wiadomo, ale wiemy, gdzie na pewno już pracować nie będzie.

Do 2015 roku Andrzej Duda wykładał prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest doktorem prawa, na UJ był asystentem na Wydziale Prawa i Administracji.

W dniu swojego zaprzysiężenia 6 sierpnia 2015 roku wziął bezpłatny urlop. Po reelekcji pięć lat później nie wrócił na uczelnię.

Powrót na uczelnię był jedną z rozważanych przed Dudę możliwości. Zapowiedział, że wróci do Krakowa, gdzie będzie kontynuował zawodową i polityczną karierę.

Dziś zakończył się bezpłatny urlop Andrzeja Dudy na UJ. Władze uczelni poinformowały, że rozwiązano też umowę o pracę z Dudą.

„Umowa o pracę Prezydenta Andrzeja Dudy w Uniwersytecie Jagiellońskim została rozwiązana za porozumieniem stron” – przekazał Marcin Kubat, rzecznik prasowy UJ.

Zdaniem Radia ZET, „takiej decyzji można było się spodziewać”, zaś „powrotu byłego prezydenta na uczelnię nie wyobrażali sobie jej pracownicy”.

– Andrzej Duda był adiunktem, to dość niskie stanowisko w uczelnianej hierarchii. Niskie z perspektywy byłego prezydenta. Poza tym nie sądzę, żeby taki powrót spotkał się z dobrym przyjęciem ze strony współpracowników i samych studentów. Po tym jak przez lata deptał konstytucję, mógłby się narazić na ostracyzm z ich strony. UJ wybierają jednak dość światłe i otwarte osoby. Po tym wszystkim co robił, po prostu nie wyobrażam sobie jego powrotu na uczelnię – powiedział jeden z byłych współpracowników Andrzeja Dudy w rozmowie z Radiem ZET.

Andrzej Duda pracował na UJ od lutego 1997 roku.

„Ustępujący prezydent rozpoczął studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1991 roku. Tytuł magistra prawa uzyskał we wrześniu 1996 roku, a stopień doktora nauk prawnych – w styczniu 2005 roku. Tytuł jego rozprawy doktorskiej brzmiał: 'Interes prawny w polskim prawie administracyjnym'” – przekazał Kubat z UJ.