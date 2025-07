Polska przywraca kontrole na granicy z Niemcami. „Takie zadanie postawiliśmy Straży Granicznej i innym służbom”

- Reklama -

Premier Donald Tusk obwieścił, że czasowo zostaną przywrócone kontrole na granicach z Niemcami i Litwą. Mają one rozpocząć się od 7 lipca. Dzień wcześniej w Szczecinie apelowała o to Konfederacja Wolność i Niepodległość.

Decyzja o przywróceniu kontroli na granicy to pokłosie notorycznego podrzucania Polsce nielegalnych imigrantów przez Niemcy. Przypomnijmy, że Niemcy podobne kontrole stosują już od 2023 roku.

Tusk ogłosił tę decyzję przed rozpoczęciem posiedzenia rządu.

– Podjęliśmy decyzję, że przywracamy czasową kontrolę na granicy Polski z Niemcami i Polski z Litwą. Decyzja zapadła dziś. Wejdzie w życie ze względów organizacyjnych w poniedziałek 7 lipca. Do tego czasu odpowiednie służby, w tym przede wszystkim Straż Graniczna zostały zobowiązane do logistycznego przygotowania tej operacji – powiedział Tusk.

– Mam nadzieję, że w związku z przywróceniem czasowej kontroli na granicach, ewentualne negatywne konsekwencje z punktu widzenia interesów polskich obywateli zostaną zminimalizowane. Takie zadanie postawiliśmy Straży Granicznej i innym służbom – dodał premier.

Dzień wcześniej o takie rozwiązanie apelował Krzysztof Bosak z Konfederacji Wolność i Niepodległość.

– Jesteśmy bardzo krytycznie nastawieni do procederu przekazywania przez stronę niemiecką imigrantów do Polski. Natomiast, po rozmowie ze Strażą Graniczną trzeba stwierdzić, że do momentu kiedy polska strona nie wprowadzi sama kontroli granicznych, nie istnieje żaden prosty sposób zatrzymania tego – mówił Bosak.

– Mielibyśmy sytuację symetryczną. Dopóki Niemcy nie zniosą po swojej stronie kontroli granicznej, tak samo my powinniśmy tę kontrolę ustanowić. Wówczas byłoby jasne, że dokładnie na linii granicy może być zatrzymywana nielegalna imigracja i zniknęłaby ta wątpliwość, gdzie zatrzymywane były te osoby – podkreślił Bosak.