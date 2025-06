III wojna światowa? Braun o sytuacji na Bliskim Wschodzie. „Amerykanie są teraz na spalonym” [VIDEO]

- Reklama -

Grzegorz Braun był gościem Jana Wróbla w programie „Poranny ring”. Padły m.in. pytania o wojnę izraelsko-irańską.

Lider Konfederacji Korony Polskiej został m.in. zapytany o to, jak według niego będzie wyglądał świat po wojnie izralesko-irańskiej.

– Pytanie, czy świat w ogóle będzie wyglądał, jeżeli III wojna światowa rozkręci się na dobre, bo na razie to są wszystko przedbiegi, na razie to jest walka per procura, prowadzona przez imperium amerykańskie z imperium chińskim – wskazał Braun.

– Iran to jest rezerwuar ropy, zasobów paliw, bez których nie domyka się bilans energetyczny Chińczykom i trzeba powiedzieć, że to Amerykanie są teraz na spalonym, ponieważ jednak zaangażowali się w tę wojnę bezpośrednio, a kto się bezpośrednio angażuje, ten paradoksalnie nie zyskuje, ale traci – ocenił.

Braun przyznał, że „nie wyklucza, że to było uderzenie na wiwat, po to, żeby Donald Trump mógł się swoim żydom wylegitymować, że jednak imperium na ich gwizdnięcie jest zawsze do dyspozycji, ale sprawa nie jest taka prosta”.

– Jeżeli nastąpi uderzenie w instalacje energetyczne, to teraz inni mają carte blanche, to teraz np. Rosjanie na Ukrainie, jakby wykonali podobną akcję, to kto im co złego powie, skoro imperium amerykańskie, które się niczym innym nie zajmuje tylko odpytywaniem całego świata ze standardów demokratycznych (…), bez wypowiedzenia wojny i nawet – żeby było jeszcze straszniej i śmieszniej – zapowiedziawszy takie rozejmowe okienko na czas na przemyślenie dla Teheranu i wtedy przywalili, no to któż Amerykanom w cokolwiek jeszcze uwierzy – podkreślił.

W dalszej części programu Braun zwrócił uwagę, że „nikt nie ma wątpliwości co do tego, że Izrael nie respektując porozumień o nonproliferacji, nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, bezczelnie szantażuje świat tą bronią, więc jest to wielopiętrowa hipokryzja”. Odniósł się w ten sposób do pretekstu, pod jakim państwo żydowskie zaatakowało Iran.