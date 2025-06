Wielka awaria na lotnisku w Modlinie. Wstrzymano WSZYSTKIE połączenia!

- Reklama -

Po godz. 14 doszło do awarii na lotnisku w Modlinie. W efekcie wszystkie przyloty i odloty zostały odwołane. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa awaria.

Po godz. 17.30 lotnisko poinformowało w mediach społecznościowych o awarii i odwołaniu wszystkich przylotów i odlotów.

„Od godziny 14:00 wystąpiła awaria systemu automatycznej obserwacji meteorologicznej AWOS. W związku z brakiem wymaganych danych meteorologicznych, niezbędnych do bezpiecznego prowadzenia operacji lotniczych, wszystkie przyloty i odloty zostały tymczasowo wstrzymane” – napisano na Facebooku lotniska.

Wskazano, że na miejscu pracuje specjalistyczny zespół serwisowy. Prowadzi działania w celu przywrócenia systemu.

„Spodziewamy się, że w najbliższym czasie możliwe będzie określenie prognozowanego terminu wznowienia jego działania” – zaznaczono w komunikacie.

„Harmonogram operacji lotniczych w godzinach wieczornych może ulec zmianie. Przewoźnik (Ryanair) na bieżąco dostosowuje siatkę połączeń i informuje pasażerów za pośrednictwem aplikacji mobilnej oraz strony internetowej. Osoby, których dotyczą zmiany, są powiadamiane indywidualnie” – napisano.

Władze lotniska zaapelowały do podróżujących do lub z lotniska, by na bieżąco śledzili informacje o swoich lotach.

„Problem dotyczy wszystkich linii lotniczych obsługujących połączenia z i do Lotniska Warszawa/Modlin. Zespoły techniczne intensywnie pracują nad jak najszybszym przywróceniem pełnej sprawności systemu AWOS, co umożliwi wznowienie regularnej obsługi przylotów i odlotów. Pozostałe systemy i urządzenia lotniskowe są w pełni sprawne i funkcjonują bez zakłóceń” – poinformowano.