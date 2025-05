Pierwszy sondaż z podziałem na dwie Konfederacje. Sommer: Straty będą w liczbie mandatów i to potężne

- Reklama -

W czwartek 29 maja ukazał się pierwszy sondaż partyjny z podziałem na Konfederację Wolność i Niepodległość Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka, oraz Konfederację Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Wynik z pewnością wielu zaskoczył.

Badanie zostało przeprowadzone przez Research Partner na Panelu Badawczym ARIADNA w dniach 27-28 maja na ogólnopolskiej próbie 1080 osób powyżej 18 roku życia, dobranej według reprezentacji w populacji Polaków dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.

Ankietowanych zapytano na jaką partię polityczną by zagłosowali. Na Prawo i Sprawiedliwość wskazało 29,6 proc., na Koalicję Obywatelską 29,2 proc., a na Konfederację Wolność i Niepodległość 9,5 proc. Potencjalni wyborcy Lewicy to 6,3 proc., Konfederacji Korony Polskiej 5,2 proc., Trzeciej Drogi 4,2 proc., partii Razem 4,0 proc. Grupa 0,6 proc. badanych wskazała na inne ugrupowanie, a 11,3 proc. wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”.

Wśród zdecydowanych wyborców podział wygląda tak:

Prawo i Sprawiedliwość 33,4%

Platforma Obywatelska 33,0%

Konfederacja Wolność i Niepodległość 10,7%

Lewica 7,1%

Konfederacja Korony Polskiej 5,9%

Trzecia Droga 4,7%

Partia Razem 4,5%

Inni 0,7%

Sondaż skomentował redaktor naczelny „Najwyższego CZASu!” Tomasz Sommer.

„No to mamy pierwszy sondaż z podziałem na Konfederację i Koronę. Daje do myślenia? A w przyszłym tygodniu będzie kolejny z podziałem na dwie Konfederacje – z tego co słyszałem” – napisał Sommer na portalu X.

No to mamy pierwszy sondaż z podziałem na Konfederację i Koronę. Daje do myślenia? A w przyszłym tygodniu będzie kolejny z podziałem na dwie Konfederacje – z tego co słyszałem,) https://t.co/nxIrn8XrVw — Tomasz Sommer (@1972tomek) May 29, 2025

„Jednego dnia mamy dwa sondaże – w jednym 17 dla Konfederacji, w drugim 11 dla Mentzena i 6 dla Brauna (bez użycia ich nazwisk). Z zestawienia tych wyników widać, że podział jest praktycznie bez strat. Straty będą tylko w liczbie mandatów i to potężne. A proporcja podziału będzie się zmieniać” – dodał Sommer w kolejnym wpisie.