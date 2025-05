Komedia, tragedia i dramat. Jaś Kapela apeluje, by głosować na Trzaskowskiego. „Tylko tęczowy Rafał nam to zapewni” [VIDEO]

- Reklama -

Uczestnik patogal MMA, skłonny do zażywania pewnych substancji a także do kompromitujących i żenujących prowokacji lewicowy aktywista Jaś Kapela zaapelował, by w drugiej turze wyborów prezydenckich głosować na „tęczowego Rafała”.

Kapela nagrał krótki film, który opublikował w mediach społecznościowych. Wystąpił m.in. z flagą LGBT.

– Kochani, tylko Rafał Trzaskowski może być prezydentem Polski. Bardzo was proszę, jako lewica i prawica, cała Polska głosuje na Rafała w tę niedzielę, to jest bardzo ważne – apeluje Kapela.

Przyznaje, że w ewentualnej wygranej Trzaskowskiego ma swój osobisty interes. Chodzi o stypendium, podobno artystyczne, które przyznała mu tzw. uśmiechnięta ekipa.

– Jeśli tacy artyści jak ja mają funkcjonować, a nie być zamykani, cenzurowani, jeśli mają stypendia dostawać, to tylko tęczowy Rafał nam to zapewni. I żeby Polska przyjmowała migrantów i wszystkich potrzebujących i żebyśmy walczyli z klimatem. Rafał to jest europejski wybór na poziomie. Głosujcie na niego. Nawet Jacek Murański zagłosuje tak na pewno, bo jesteśmy razem za „uśmiechniętą Polską”. Uśmiechajcie się, głosujcie na Rafała w niedzielę kochani – podsumował Kapela.