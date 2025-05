Traktat pandemiczny przegłosowany. Co szykują globaliści z WHO?

- Reklama -

Członkowie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) przyjęli we wtorek w Genewie porozumienie dotyczące tego, jak przygotować się do przyszłych pandemii po ogłoszonej pandemii Covid-19.

Wiążące prawnie porozumienie przyjęto po trzech latach negocjacji. Zaakceptowało je 121 państw, a jedenaście, w tym Polska, Izrael, Włochy, Rosja i Słowacja, wstrzymało się od głosu.

Zgodnie z traktatem kraje dzielące się próbkami wirusów będą miały zagwarantowane testy, leki i szczepionki. Do 20 proc. tych produktów medycznych trafi do WHO, aby także biedniejsze kraje miały do nich dostęp.

– To porozumienie jest zwycięstwem zdrowia publicznego, nauki i działań wielostronnych. Sprawi ono, że będziemy mogli kolektywnie lepiej chronić świat przed przyszłymi zagrożeniami pandemią – oznajmił dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Co zmienia traktat pandemiczny WHO?

Przyjęty przez WHO dokument to kolejny krok w stronę odbierania suwerenności państwom zrzeszonym w tej organizacji.

– Powiedzmy, o co dokładnie chodzi. Chodzi o to, że WHO chce przejąć władzę nad bardzo ważną dziedziną życia od suwerennych państw narodowych, czyli władzę, którą do tej pory dzierżył parlament wybrany w demokratycznych wyborach i wyłoniony przez parlament rząd i Ministerstwo Zdrowia – wskazał podczas protestu w grudniu 2023 r. poseł Konfederacji Konrad Berkowicz.

– Chodzi o bardzo daleko idącą władzę, bo do tej pory WHO wystosowała zalecenia, które państwa mogły stosować albo nie – jak to suwerenne państwo, taki jest sens istnienia państwa. Tymczasem, te zalecenia mają już nie być zaleceniami, ale decyzjami, mają być wiążącymi decyzjami i o tym mówi zmiana w art. 1. Międzynarodowego Prawa Zdrowotnego. Co więcej, zmiana w art. 14a uznaje WHO właśnie za organ kierujący w tzw. nadzwyczajnych sytuacjach zdrowotnych – dodał.