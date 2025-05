Mieszko R. uniknie oskarżenia? Psychiatra nie ma wątpliwości! „Mamy do czynienia z ostrą psychozą”

- Reklama -

Psychiatra Jerzy Pobocha w rozmowie z „Faktem” ocenił, że Mieszko R. cierpi na ostrą psychozę. Podkreślił, że „nie ma wątpliwości” co do tego. To zaś oznacza, że nie powinien być sądzony i skazany za zabójstwo.

Wiadomo, że nie pochodził z ubogiej rodziny. Wręcz przeciwnie – z okazji pójścia na studia otrzymał od rodziców mieszkanie w apartamentowcu na warszawskim Rembertowie. Ojciec zabójcy z UW jest prawnikiem, zaś matka pracuje na jednej z pomorskich uczelni. Więcej przeczytacie poniżej.

Psychiatra Jerzy Pobocha powiedział „Faktowi”, że „nie ma wątpliwości”, iż Mieszko R. cierpi na ostrą psychozę, w związku z czym nie powinien trafić na ławę oskarżonych.

– Najprawdopodobniej bezpośrednim impulsem do ataku było tylko to, że kobieta nie chciała go wpuścić do środka, bo już zamykała budynek. I to wystarczyło. Nie mam wątpliwości, że w tym przypadku mamy do czynienia z ostrą psychozą – ocenił Pobocha.

Dodał, że jego zdaniem 22-latek może zostać uznany za niepoczytalnego. A to będzie oznaczało, że zostanie skierowany na leczenie psychiatryczne i nie zostanie osądzony, a następnie skazany.

Jednym ze składających się na to czynników jest to, że R. miał nie planować zbrodni, nie ukrywał się i nie próbował uciekać.

– Jest możliwe, że do tej pory nie było w przypadku tego człowieka żadnych sygnałów świadczących o chorobie – ocenił.

– Człowiek, który nie ma żadnych zaburzeń, nie działałby w taki sposób – przekonywał psychiatra.

Następnie ocenił, że w tym przypadku możemy mieć do czynienia z upojeniem patologicznym. Wystarczyłaby wówczas niewielka ilość dopalaczy, narkotyków lub alkoholu, by „wyzwolić tak silną psychozę”.

Dodał, że być może tych substancji nie uda się wykryć.

Obecnie Mieszko R. przebywa na obserwacji psychiatrycznej w areszcie śledczym w Radomiu. O tym, co zrobić z nim dalej, zadecydują eksperci oceniający stan jego zdrowia psychicznego.