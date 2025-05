Nitras wyparł się własnych słów! Twierdzi, że nie powiedział tego, co powiedział

- Reklama -

Uśmiechnięty minister sportu Sławomir Nitras, zaufany człowiek Rafała Trzaskowskiego, zaprzeczył właśnie, że kiedykolwiek mówił o „opiłowywaniu katolików”. Przypomnijmy zatem, co padło z jego ust w 2021 roku podczas Campusu Polska Przyszłości w Olsztynie.

Nitras gościł w Radiu ZET u Bogdana Rymanowskiego. Podczas „krótkiej piłki” jedno z pytań nawiązywało do słów polityka PO o „opiłowywaniu katolików”.

– Słowa o „opiłowywaniu katolików” to był mój błąd. Tak czy nie? – zapytał Rymanowski.

Nitras początkowo nie chciał odpowiedzieć na to pytanie, wolał mówić o Rosjanach, bo „to jest znacznie ważniejsze”. Rymanowski poprosił jednak, by najpierw odpowiedział na zadane przed chwilą pytanie.

– Przecież to nie jest prawda. Ja nic nie mówiłem o „opiłowywaniu katolików” – wyparł się Nitras.

Co mówił Nitras o „opiłowywaniu katolików” podczas Campus Polska Trzaskowskiego?

W sierpniu 2021 roku podczas Campusu Polska Przyszłości w Olsztynie Nitras pytany był przez jednego z uczestników o doprowadzenie do rozdziału Kościoła od państwa, wobec – jak twierdził – nadmiernego „sojuszu tronu z ołtarzem”.

– Spokojnie, w perspektywie czasu dojdzie do ograniczenia roli Kościoła w państwie. Powiem więcej: uważam, że dojdzie za naszego życia, może nawet w tym pokoleniu do tego, kiedy katolicy w Polsce staną się mniejszością. Staną się realną mniejszością, nie mniejszością, że będzie kogoś innego więcej, ale nie będą większością. I muszą się z tym nauczyć żyć. I wtedy chyba to będzie w jakiejś realnej takiej społecznej proporcji – mówił Nitras.

– Ale dobrze, żeby stało się, to mówiąc uczciwie, w sposób nie gwałtowny. Żeby to się stało w sposób racjonalny, a nie na zasadzie pewnej zemsty, ale na zasadzie: to jest uczciwa kara za to, co się stało, musimy was opiłować z pewnych przywilejów, dlatego, że jeżeli nie, to znowu podniesiecie głowę, jeżeli się cokolwiek zmieni – dodał ówczesny poseł, a dziś minister sportu i przyboczny Trzaskowskiego w kampanii prezydenckiej.

Po czterech latach w Radiu ZET wszystkiego się wyparł i stwierdził, że nie powiedział tego, co powiedział.