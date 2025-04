Korwin-Mikke: Jeśli przekonamy ludzi, że Żyd, płód czy Pigmej nie jest człowiekiem, to…

- Reklama -

Janusz Korwin-Mikke odniósł się do głośnej interwencji Grzegorza Brauna w szpitalu w Oleśnicy. Ostatnio zamordowano tam nienarodzone dziecko w dziewiątym miesiącu ciąży. Nestor prawicy wolnościowej przypomniał też, że zgoda na tzw. aborcję to zgoda na dehumanizowanie dowolnej grupy ludzi.

„W Katyniu nie mordowali, na Wołyniu nie mordowali, w komorach gazowych również nie mordowali. Oni wszyscy wykonywali 'zabieg'” – ironizował na X Janusz Korwin-Mikke.

W kolejnym wpisie stwierdził, że „to prosty zabieg odczłowieczenia”.

„Jeśli przekonamy ludzi, że Żyd, płód, czy Pigmej nie jest człowiekiem, co najwyżej Untermenschem czy Kleinemenschem – to już można Żydów gazować, płody 'usuwać’, a Pigmejów zjadać” – stwierdził Korwin-Mikke.

Janusz Korwin-Mikke nawiązał do prawa do mordowania dzieci oraz głośnej interwencji Grzegorza Brauna w szpitalu w Oleśnicy. O placówce stało się głośno w ostatnim czasie za sprawą przeprowadzonego zabiegu przerwania ciąży w 37. tygodniu (9. miesiąc). Fundacja Pro-Prawo do Życia określiła to jako „celowe i świadome zabójstwo”.

W wyniku interwencji Brauna w mediach mętnego nurtu narodziła się narracja nagonki na obronę życia. Sama sprawa tego konkretnego zabójstwa jest też przedstawiana w wypaczony sposób, podobnie jak przebieg interwencji.

