Interwencja Brauna i obywatelskie zatrzymanie w szpitalu w Oleśnicy. „Mamy tu do czynienia z przestępstwem pozbawienia życia” [VIDEO]

- Reklama -

Kandydat na prezydenta Grzegorz Braun (Konfederacja Korony Polskiej) próbował w środę dokonać „zatrzymania obywatelskiego” w szpitalu w Oleśnicy pracującej tam ginekolog Gizeli Jagielskiej. O placówce stało się głośno za sprawą zabicia dziecka w 9. miesiącu ciąży.

W marcu 2025 roku w szpitalu w Oleśnicy przeprowadzono zabieg przerwania ciąży w 37. tygodniu (9. miesiąc). Według Fundacji Pro-Prawo do Życia, dziecko (nazwane w mediach Felek) zostało uśmiercone poprzez wstrzyknięcie chlorku potasu w serce, mimo że w szpitalu w Łodzi proponowano cesarskie cięcie i specjalistyczną opiekę medyczną dla noworodka, u którego podejrzewano wrodzoną łamliwość kości.

- Reklama -

Fundacja określiła to jako „celowe i świadome zabójstwo”. Na tragedię nie pozostali obojętni posłowie Konfederacji Korony Polskiej do Sejmu RP i do Parlamentu Europejskiego: Roman Fritz i Grzegorz Braun.

Sytuację relacjonuje dr Sławomir Ozdyk:

Według informacji, do których dotarły media, zabieg został przeprowadzony przez dr Gizelę Jagielską – zastępczynię dyrektora ds. medycznych placówki, specjalistkę w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz medycyny matczyno-płodowej. Zabieg wykonano metodą, którą sama dr Jagielska wcześniej opisała w mediach – polega ona na wstrzyknięciu chlorku potasu do serca płodu, co skutkuje zatrzymaniem jego akcji serca. Procedura została uzasadniona przesłanką zagrożenia zdrowia psychicznego matki – jedną z nielicznych dopuszczalnych prawnie przyczyn wykonania aborcji w Polsce.

Jak podaje PAP, Braun mówił, że „narażaniem życia Polaków jest dopuszczanie tej pani (do pracy – przyp. PAP). Dokonuję zatrzymania obywatelskiego i wzywam was panowie policjanci byście nie dopuścili, by pani Gizela Jagielska miała kiedykolwiek kontakt z pacjentami, w tym nieletnimi”.

Na zamieszczonym nagraniu słychać, jak zarówno Braun, jak i ginekolog Jagielska składają zawiadomienie. Lekarz mówi, że „naruszono jej nietykalność cielesną”. – Szarpano mnie, nie chcą mnie tutaj ludzie wypuścić na oddział do mojej pracy – powiedziała do telefonu. Powiedziała też, że prosi o szybką interwencję, ponieważ czuje się zagrożona.

W tym samym czasie Braun również rozmawiał przez telefon. Polski poseł do Parlamentu Europejskiego powiedział, że ma do czynienia z osobą, co do której „są poważne podejrzenia, że dokonała przestępstwa”. – Mamy tu do czynienia z przestępstwem pozbawienia życia ze szczególnym udręczeniem – powiedział Braun.

W dalszej części Braun poprosił ginekolog, by nie próbowała opuścić tego miejsca, ponieważ mają „poważne i uzasadnione podejrzenia, że zechce pani uniknąć sprawiedliwości”. – Z obawy matactwa i z obawy utrudniania działania wymiaru sprawiedliwości, organów policji nie możemy dopuścić do tego, żeby pani gdzieś zniknęła – mówił do Jagielskiej polityk.

Ginekolog zarzuciła Braunowi, że ten ją szarpnął, a osoby zgromadzone z posłem zaprzeczyły, by do czegoś takiego doszło. – Mamy wszystko zarejestrowane, nie ma obawy – słyszymy głos zza kamery.

🟥 Interwencja poselska posłów @GrzegorzBraun_ i @Roman_Korona z Konfederacji @KoronyPolskiej w kwestii dokonania aborcji w 37. tygodniu ciąży w szpitalu w Oleśnicy: ▪️w Powiatowym Zespole Szpitali w Oleśnicy (woj. dolnośląskie) doszło do aborcji w zaawansowanym stadium ciąży –… pic.twitter.com/0cv9eWd0Tn — Sławomir Ozdyk (@Slawomir_Ozdyk) April 16, 2025

W rozmowie z PAP, Jagielska powiedziała, że Braun „wtargnął do działu administracyjnego, zagrodził jej drogę z jakimiś nieznanymi jej ludźmi i zamknął w pomieszczeniu administracyjnym, nie pozwalając jej wykonywać obowiązku lekarza przez ponad godzinę”.

– Obrażał mnie i kierował wobec mnie groźby, doszło też wobec mnie do rękoczynu, ponieważ jak chciałam odjeść, to byłam popychana i szarpana – powiedziała lekarz.

Na interwencję zareagowała Magdalena Biejat nazywając posłów „fundamentalistami”: „W szpitalu w Oleśnicy trwa szturm fundamentalistów pod przywództwem Grzegorza Brauna. Blokują oddział ginekologiczno-położniczy, zastraszają personel, pacjentki i ich rodziny. To jest skandal!” – napisała w serwisie X.

W szpitalu w Oleśnicy trwa szturm fundamentalistów pod przywództwem Grzegorza Brauna. Blokują oddział ginekologiczno-położniczy, zastraszają personel, pacjentki i ich rodziny. To jest skandal! Wg relacji dr Jagielskiej na miejscu jest zaledwie 3 policjantów. Czyja to będzie… — Magda Biejat (@MagdaBiejat) April 16, 2025

Wcześniej lewicowa kandydatka na Prezydenta RP wypowiadała się u Krzysztofa Stanowskiego – także kandydata – na temat sytuacji z Oleśnicy. Prowadzący nazwał sprawę krótko i dosadnie: to zabójstwo.

‼️Straszne co ta Biejat na temat aborcji i zabicia 9 miesięcznego płodu/dziecka‼️

Stanowski➡️to zabójstwo

Wielki szacunek do Krzysztofa Stanowskiego @K_Stanowski, nie boi się podejmować trudnych i w celebryckim świecie niepopularnych tematów Niby taki luzak a porusza sumienia pic.twitter.com/lRD7M6JXSc — Olanta 🇵🇱#Nawrocki2025 (@alojjola) April 15, 2025

Sytuacja jest rozwojowa. Na miejsce przybywają politycy i grupy lewicowe.