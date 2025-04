Policja i rzecznik MSWiA w akcji po interwencji Brauna. Zapowiedzieli działania. „Wy jesteście poważni?”

- Reklama -

Kandydat na prezydenta Grzegorz Braun (Konfederacja Korony Polskiej) próbował w środę dokonać „zatrzymania obywatelskiego” w szpitalu w Oleśnicy pracującej tam ginekolog Gizeli Jagielskiej. W związku ze sprawą głos zabrała policja, która… przyjęła zgłoszenie o „możliwości popełnienia przez osoby, które wtargnely na teren placówki medycznej, przestępstw”.

Przypomnijmy, że polski poseł do Parlamentu Europejskiego Braun oraz poseł Konfederacji Korony Polskiej Roman Fritz udali się z interwencją poselską do szpitala w Oleśnicy, gdzie w ostatnim czasie przeprowadzono zabieg przerwania ciąży w 37. tygodniu (9. miesiąc). Fundacja Pro-Prawo do Życia określiła to jako „celowe i świadome zabójstwo”.

„Według informacji, do których dotarły media, zabieg został przeprowadzony przez dr Gizelę Jagielską – zastępczynię dyrektora ds. medycznych placówki” – napisał na portalu X Sławomir Ozdyk. Jak podaje PAP, Braun powiedział w placówce, że „narażaniem życia Polaków jest dopuszczanie tej pani (do pracy – przyp. PAP)” i dokonuje on „obywatelskiego zatrzymania”. Zarówno Braun, jak i Jagielska wezwali policję.

Do sprawy odniosła się już dolnośląska policja oraz rzecznik ministra spraw wewnętrznych i administracji. Nie chodzi jednak o podejrzenie przestępstwa pozbawienia życia ze szczególnym udręczeniem, które zgłaszał Braun, ale… szeregu przestępstw, których mogły się dopuścić osoby, które „wtargnęły” na teren szpitala w Oleśnicy.

„Na miejscu interweniowali oleśniccy policjanci, którzy wylegitymowali osoby biorące udział w tym zdarzeniu. W tej chwili funkcjonariusze prowadzą intensywne czynności mające na celu wyjaśnienie dokładnego przebiegu tego incydentu, jego okoliczności oraz analizują zachowanie jego uczestników pod kątem zgodności z obowiązującym prawem” – poinformowano we wpisie dolnośląskiej policji na portalu X.

W kolejnym wpisie dodano, że policjanci z komendy powiatowej w Oleśnicy „przyjęli od Zastępcy Dyrektora Szpitala w Oleśnicy zawiadomienie o możliwości popełnienia przez osoby, które wtargnęły na teren placówki medycznej, przestępstw: naruszenia nietykalności cielesnej, znieważenia, pozbawienia wolności oraz narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu”.

„Zawiadomienie w związku ze zdarzeniem złożyła również jedna z osób, które zakłóciły działanie oleśnickiego szpitala. Dotyczy ono naruszenia nietykalności cielesnej” – poinformowano.

W dalszej części kuriozalnego oświadczenia napisano, iż działania policji zapobiegły eskalacji, która rzekomo mogłaby „zagrozić życiu bądź zdrowiu pacjentów szpitala”.

„Wdrożone niezwłocznie przez policjantów czynności negocjacyjne doprowadziły do dobrowolnego opuszczenia terenu szpitala przez osoby nieuprawnione i pozwoliły placówce medycznej w sposób niezakłócony prowadzić swoją działalność leczniczą” – czytamy na portalu X.

Następnie napisano, że w związku z planowaną pikietą pod oleśnicką placówką, funkcjonariusze zapowiedzieli podjęcie działań, „aby nie dopuścić do sytuacji, w której działanie szpitala, gdzie ratowane jest życie pacjentów, mogłoby zostać zakłócone”, jak gdyby to było czyimś celem.

Długi wpis kończy się stwierdzeniem, że „ochrona życia i zdrowia ludzkiego jest dla policjantów najwyższym priorytetem”. Oświadczenie zamieszczone przez policję spotkało się z licznymi komentarzami.

„Ochrona życia ludzkiego jest waszym priorytetem? W tym szpitalu wstrzykiwano dzieciom truciznę w serce. Wy jesteście poważni?” – napisał użytkownik POLINIAK.

„»gdzie ratowane jest życie pacjentów« XDDDDD oświadczenie top forma” – skomentował użytkownik PawelDSM. Były jednak też głosy zupełnie inne: „Daliście d*py nie zakuwając Brauna w kajdanki i nie wyprowadzając go skutego ze szpitala. Siemoniak do dymisji”.

„Rychło w czas. Szkoda, że policjanci, którzy przyjechali na miejsce nie zapewnili bezpieczeństwa lekarce, tylko pokornie słuchali tego fanatyka” – napisał użytkownik DolFutbol.

To jedynie niektóre z popularniejszych komentarzy. Jak widać niektórzy Internauci zarzucali służbom hipokryzję i brak reakcji wobec zabicia 9 miesięcznego dziecka, inni z kolei chcieliby, aby funkcjonariusze bardziej stanowczo zadziałali wobec Brauna.

Wpis policji skomentował też Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra spraw wewnętrznych i administracji. „Polska policja podjęła kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa lekarce zaatakowanej słownie przez Grzegorza Brauna i szpitalowi w Oleśnicy” – napisał.

„Dokumentacja z najścia grupy Brauna na szpital jest przedmiotem analizy pod kątem popełnienia przestępstw i wykroczeń oraz działań podjętych przez dyrekcję szpitala i przybyłych na miejsce funkcjonariuszy. Nie pozwolimy na tego typu skandaliczne działania wobec jakichkolwiek osób i instytucji” – dodał Dobrzyński.