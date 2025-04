Debata kandydatów prawicy na prezydenta? Braun jednoznacznie odpowiedział na propozycję Sommera

- Reklama -

W przyszłym tygodniu kandydaci Grzegorz Braun i Sławomir Mentzen będą tego samego dnia w Kielcach. Redaktor naczelny „Najwyższego CZASu!” Tomasz Sommer zaproponował, by z tej okazji zorganizować debatę „między kandydatami prawicy”. Zareagował jeden z zainteresowanych.

W czwartek w przyszłym tygodniu lider i kandydat KKP Grzegorz Braun oraz kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen będą w Kielcach. W związku z tym redaktor naczelny „Najwyższego Czas-u!” Tomasz Sommer zaproponował, by doszło do debaty pomiędzy wywodzącymi się z Konfederacji politykami.

„Uwaga sondaż! 24 kwietnia od 19.00 w Kielcach ma być Sławomir Mentzen. Tego samego dnia, również w Kielcach, ale od 19.30 ma być Grzegorz Braun. Czy nie sądzicie, że czas na debatę między kandydatami prawicy? Taka koniunkcja liderów prawicy może się nie powtórzyć! Ja jestem »za«!” – napisał na portalu X Sommer, dołączając ankietę.

W momencie powstawania tego artykułu oddano ponad trzy tysiące głosów. Zdecydowana większość, bo aż 69,7 proc. głosujących opowiedziała się za taką debatą. Przeciwnego zdania jest 30,3 proc. osób.

Na wpis Sommera zareagował szef sztabu Włodzimierz Skalik. „@GrzegorzBraun_ i jego sztab bardzo chętnie podejmuje tę ciekawą inicjatywę” – napisał.

„Faktycznie obydwaj kandydaci będą tego samego dnia w Kielcach i warto wykorzystać tę nadarzającą się okazję do publicznej debaty. Zatem czekamy na konkretne szczegółowe ustalenia. Zaznaczam, że nasz kandydat jest gotów stanąć w kampanijne szranki z @SlawomirMentzen w Kielcach ale też w każdym innym miejscu i terminie” – dodał Skalik.

Z kolei Michał Gwadera napisał, że „jako gospodarz Kielc z ramienia @KoronyPolskiej i sztabu wyborczego Pana @GrzegorzBraun_ jest gotowy do zorganizowania takiej debaty”. „Serdecznie zapraszam Pana @SlawomirMentzen, szczegóły techniczne ustalimy z @DawidLewickiCK” – dodał.

W końcu głos zabrał jeden z zainteresowanych. Gotowość do wzięcia udziału w debacie potwierdził polski poseł do Parlamentu Europejskiego Grzegorz Braun. „Jestem do dyspozycji, obecność potwierdzam” – napisał na portalu X. Co w tej sytuacji zrobi Sławomir Mentzen?