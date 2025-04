Polki zapłacą za orgię z Murzynami, bo jest za dużo chętnych. Kolejna edycja „Blacked Warsaw” w majówkę na Ochocie

W Warszawie odbędzie się „Blacked Warsaw”. To zamknięta „impreza” organizowana jak się okazuje nie pierwszy raz, polegająca na międzyrasowej orgii. Wstęp mają wyłącznie murzyńscy mężczyźni i białe kobiety. Ponadto kobiety muszą zapłacić za wstęp. Co ciekawe, wydarzenie ma „charytatywny” charakter.

„3 maja odbędzie się kolejna edycja erotycznej imprezy 'Blacked Warsaw’, skierowanej wyłącznie do czarnoskórych mężczyzn afrykańskiego pochodzenia oraz białych kobiet” – poinformował portal ewarszawa.pl.

Zaznaczono, że impreza jest prywatna. Odbędzie się w apartamencie na warszawskiej Ochocie.

„Obowiązują zasady: uczestnicy przynoszą własny alkohol i prezerwatywy a impreza ma wyraźnie określony rasowy i seksualny charakter” – czytamy.

„Wśród atrakcji znajdują się specjalne strefy, takie jak 'PORn Room’ przeznaczony tylko dla kobiet oraz 'Media Room’ z oświetleniem studyjnym do nagrywania za zgodą uczestników. Impreza przewiduje udział maksymalnie 50 osób” – informuje redakcja.

Co ciekawe, to kobiety muszą zapłacić za wstęp. Wynika to z dużego zainteresowania wydarzeniem.

„Organizatorzy deklarują, że impreza ma charakter charytatywny i zebrane środki zostaną przekazane na rzecz WWF Polska” – czytamy na ewarszawa.pl.

O ile każdy może organizować sobie co chce, o tyle źle świadczy o paniach, że zainteresowanie wśród nich byciem wykorzystaną przez Murzyna jest tak wielkie, że trzeba aż wprowadzić dla nich opłatę za wejście. Zwykle działa to w końcu odwrotnie – to mężczyzna płaci za korzystanie z usług prostytutki.

Nie jest to pierwsze takie wydarzenie w stolicy. Poprzednia „impreza” „Blacked Warsaw” odbyła się z okazji dnia kobiet.

„W prywatnym 130-metrowym mieszkaniu na warszawskiej Starej Ochocie z okazji Dnia Kobiet ma odbyć się imprezka „Blacked Warsaw”, przewidziana na 50 uczestników – 1/3 białych kobiet i 2/3 czarnoskórych facetów. Ze sobą trzeba mieć swój alkohol i prezerwatywy. Na miejscu dostępne będą specjalne pokoje, w tym 'Pokój dla kobiet’ oraz 'Pokój medialny’ przeznaczony do nagrywania materiałów za zgodą uczestników” – informował profil Ekonomat na X w lutym.

Wówczas zgłosiło się ponad 20 osób, z czego większość była kobietami. Według wykop.pl, wówczas ogłoszenie pojawiło się w serwisie fetlife.com, który przedstawia się jako „najpopularniejsza sieć społecznościowa dla BDSM, fetyszu i kinku”.