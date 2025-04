Echa interwencji Brauna w Oleśnicy. „Żadnego więcej zamordowanego dziecka. Macie krew na rękach”

- Reklama -

Polski poseł do Parlamentu Europejskiego Grzegorz Braun oraz poseł Roman Fritz (obaj z Konfederacji Korony Polskiej) przybyli w środę do oleśnickiego szpitala celem interwencji poselskiej. Kandydat na prezydenta próbował dokonać „zatrzymania obywatelskiego” ginekolog Gizeli Jagielskiej. W sprawie pojawiło się wiele komentarzy.

Jak już informowaliśmy posłowie Braun i Fritz udali się z interwencją poselską do szpitala w Oleśnicy, gdzie w ostatnim czasie przeprowadzono zabieg przerwania ciąży w 37. tygodniu (9. miesiąc). Fundacja Pro-Prawo do Życia określiła to jako „celowe i świadome zabójstwo”.

- Reklama -

„Według informacji, do których dotarły media, zabieg został przeprowadzony przez dr Gizelę Jagielską – zastępczynię dyrektora ds. medycznych placówki” – napisał na portalu X Sławomir Ozdyk. Jak podaje PAP, Braun powiedział w placówce, że „narażaniem życia Polaków jest dopuszczanie tej pani (do pracy – przyp. PAP)” i dokonuje on „obywatelskiego zatrzymania”. Zarówno Braun, jak i Jagielska wezwali policję.

– Obrażał mnie i kierował wobec mnie groźby, doszło też wobec mnie do rękoczynu, ponieważ jak chciałam odjeść, to byłam popychana i szarpana – żaliła się ginekolog w rozmowie z PAP.

Czytaj więcej: Interwencja Brauna i obywatelskie zatrzymanie w szpitalu w Oleśnicy. „Mamy tu do czynienia z przestępstwem pozbawienia życia” [VIDEO]

Na sprawę zareagowała kandydatka Lewicy na prezydenta Magdalena Biejat. „W szpitalu w Oleśnicy trwa szturm fundamentalistów pod przywództwem Grzegorza Brauna. Blokują oddział ginekologiczno-położniczy, zastraszają personel, pacjentki i ich rodziny. To jest skandal!

Wg relacji dr Jagielskiej na miejscu jest zaledwie 3 policjantów. Czyja to będzie wina, jeśli komuś stanie się krzywda?” – napisała na portalu X.

W odpowiedzi na to redaktor naczelny nczas.info Tomasz Sommer napisał: „Żadnego więcej zamordowanego przez was dziecka aborterko Biejat. Żadnego więcej. Macie krew na rękach”.

Żadnego więcej zamordowanego przez was dziecka aborterko Biejat. Żadnego więcej. Macie krew na rękach. https://t.co/N7tVHj8hdE — Tomasz Sommer (@1972tomek) April 16, 2025

„Grzegorz Braun interweniuje w szpitalu w Oleśnicy, gdzie doszło do mordu na niewinnym dziecku w dziewiątym miesiącu ciąży. Czy któregokolwiek spośród pozostałych kandydatów stać na taki ruch?” – zapytała z kolei Samuela Torkowska.

Publicysta Łukasz Warzecha odniósł się natomiast do relacji medialnych na ten temat. „Otóż, panie funkcjonariuszu medialny @patrykmichalski, ona nie przeprowadziła »aborcji« w 36. tygodniu, tylko dokonała zabójstwa dziecka zdolnego do samodzielnego życia poza łonem matki” – napisał Warzecha.

„Czytałem opinie prawników w tej sprawie, media je już publikowały. W tym wypadku aborcja oznaczałaby cesarskie cięcie i zakończenie ciąży, ale nie zabicie dziecka. Mam nadzieję, że ta osoba (nie przechodzi mi przez klawiaturę słowo »lekarz«) stanie przed prokuratorem i przed sądem. Dla ułatwienia dodam, że 36 tygodni to 9 miesięcy” – dodał dziennikarz.

Otóż, panie funkcjonariuszu medialny @patrykmichalski, ona nie przeprowadziła „aborcji” w 36. tygodniu, tylko dokonała zabójstwa dziecka zdolnego do samodzielnego życia poza łonem matki. Czytałem opinie prawników w tej sprawie, media je już publikowały. W tym wypadku aborcja… pic.twitter.com/F25eoSh5pb — Łukasz Warzecha (@lkwarzecha) April 16, 2025

„Za każdym razem mnie to zdumiewa. Niektórzy w niebogłosy oburzają się na interwencje poselskie Brauna, że tak nie wolno, ale nie mają większego problemu z tym, co wydarzyło się wcześniej. Obywatelskie zatrzymanie? Do więzienia! Zabicie 9-msc dziecka? Najwyżej drobne oburzenie” – napisał natomiast publicysta „Najwyższego Czas-u!” Radosław Piwowarczyk.

Za każdym razem mnie to zdumiewa. Niektórzy w niebogłosy oburzają się na interwencje poselskie Brauna, że tak nie wolno, ale nie mają większego problemu z tym, co wydarzyło się wcześniej. Obywatelskie zatrzymanie? Do więzienia! Zabicie 9-msc dziecka? Najwyżej drobne oburzenie. — Radosław Piwowarczyk (@R_Piwowarczyk) April 16, 2025

„Grzegorz Braun z posłem Romanem Fritzem dokonał dziś interwencji poselskiej w szpitalu w Oleśnicy ws. Podejrzenia pozbawienia życia. Tym samym Panowie stoją po stronie polskiego prawa. Nieprawdopodobne jest zachowanie policjantów, którzy otrzymując informację o podejrzeniu popełnienia przestępstwa nie przystąpili do żadnych czynności. To już nawet nie jest PATO-państwo tylko kompletny BANTUSTAN. PS Co do żenujących zarzutów pod moim adresem pracowników TFU „Gazety Wyborczej” ws. „Ruskich onuc” odniosę się jeszcze dziś w specjalnym oświadczenie. Dawno się tak nie uśmiałem z tego bełkotu. BANTUSTAN!” – ocenił redaktor telewizji wRealu24 Marcin Rola.