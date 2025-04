45 lekarzy na pokazowym procesie we Wrocławiu. Sprzeciwiali się terrorowi i bzdurom w trakcie tzw. pandemii. „To nękanie lekarzy”

- Reklama -

W środę rozpocznie się proces 45 lekarzy, którym rzecznik odpowiedzialności zawodowej zarzucił „rozpowszechnianie informacji niezgodnych z wiedzą medyczną”. Chodzi o to, że nie zachwalali szpryc niesłusznie nazywanych „szczepionkami” na Covid-19 i mieli krytyczny stosunek do preparatów jak również absurdalnych i szkodliwych działań rządu w czasie Wielkiej Histerii. Grozi im utrata prawa wykonywania zawodu.

– Obwinionych jest w sumie około stu osób, które w czasie pandemii działały pod szyldem Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców – przekonywał prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej Paweł Wróblewski.

– Podpisali tak zwany „List stu”, który w nieprawdziwy sposób przedstawiał zarówno wyniki badań dotyczących szczepionek, jak i całej strategii walki z pandemią. Potem część z tych osób wycofała swój podpis, ale zdecydowana większość została oskarżona. Procesy ruszają przed sądami dyscyplinarnymi trzech izb lekarskich: we Wrocławiu, Poznaniu i w Gdańsku – twierdził Wróblewski.

We Wrocławiu przed sądem dyscyplinarnym odpowie 45 lekarzy oskarżonych o „postawy antyszczepionkowe”, propagowanie „postaw antyzdrowotnych” i publiczne rozpowszechnianie informacji, według oskarżycieli „niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną”.

Zdaniem rzecznika odpowiedzialności zawodowej mieli działać na szkodę pacjentów i całego społeczeństwa.

Wczoraj o zbliżającym się procesie informowała Justyna Socha ze stowarzyszenia Stop NOP.

„Lekarze sądzeni za prawdę – Wrocław 16.04.2025 godz. 9:30, Dolnośląska Izba Lekarska, ul. Kazimierza Wielkiego 43. Naczelna Izba Lekarska chce ukarać 114 lekarzy, w tym doktorów i profesorów, urządzając im zbiorowe, pokazowe procesy w Poznaniu, Gdańsku i we Wrocławiu” – napisała na Facebooku Socha.

Przypomniała, że „pierwsza sprawa przeciwko 19 lekarzom odbyła się 17.03.2023 roku w Poznaniu w sądzie Wielkopolskiej Izby Lekarskiej”.

„Adwokatowi Arkadiuszowi Teteli reprezentującemu większość lekarzy udało się doprowadzić do cofnięcia wniosku o ukaranie do Naczelnego Sądu Lekarskiego, który jednak po uzyskaniu opinii prof. Iwony Paradowskiej – Stankiewicz, kontynuuje sprawę, powierzając kolejny proces przeciwko kilkudziesięciu lekarzom, sądowi lekarskiemu przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku, który po odroczeniu terminu rozprawy ze względu na złożenie pozwu przeciwko składowi sędziowskiemu, odbędzie się 20.05.2025 r. Oraz Okręgowemu Sądowi Lekarskiemu we Wrocławiu, gdzie najbliższa rozprawa odbędzie się 16 kwietnia 2025 o godzinie 10:00″ – czytamy.

Jak poinformowała Socha, lekarze sądzeni będą za ” poparcie listu otwartego polskich lekarzy, naukowców i pracowników służby zdrowia do polskich władz oraz mediów

dostępnego na stronie listlekarzy.pl oraz za poparcie drugiego apelu naukowców i lekarzy w sprawie szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2″.

„W grupie pierwszych 19 lekarzy, którzy stanęli przed sądem lekarskim w Poznaniu są m.in. dr Katarzyna Bross Walderdorff, lek. med. Aneta Borczyk Kotwas, dr hab. n. med. Dorota Sienkiewicz, dr Tomasz Dmochowski, prof. dr hab. n. med. Krystyna Opałko, lek. Paweł Basiukiewicz, dr. n. med. Zbigniew Martyka, prof. dr hab n.med. Ryszard Rutkowski, prof. zw. dr hab n. med. Maria Sobaniec Łotowska, lek. Anna Martynowska. W kolejnej grupie lekarzy z Gdańska jest m.in. prof. Andrzej Frydrychowski. Sąd wrocławski będzie sądził kolejnych kilkudziesięciu lekarzy” – napisała na Facebooku Justyna Socha ze Stop NOP.

Przypomniała również, że „od początku organy samorządu lekarskiego rażąco naruszały prawo, nie dawały gwarancji bezstronności i obiektywnego prowadzenia postępowania”.

„Prowadzone postępowanie ma charakter nękania lekarzy” – podkreśliła.