Mentzen przeprosił Hołownię. Od razu dodał kolejny wpis

- Reklama -

Sławomir Mentzen zdecydował, że nie będzie odwoływał się od wyroku w procesie wyborczym z Szymonem Hołownią. Opublikował nakazane przez sąd przeprosiny, po czym dodał kolejny, ironiczny wpis.

Hołownia pozwał Mentzena w trybie wyborczym „za kłamstwa głoszone przez niego z mównicy sejmowej”.

- Reklama -

Chodzi o słynną już wigilię w Sejmie w 2023 roku, na którą Hołownia zaprosił „osoby w potrzebie”. Mentzen w ostatnim czasie mówił, że wśród nich znaleźli się także „nielegalni imigranci z granicy z Białorusią”. Hołownia zapewnił zaś, że sprawdził wszystko trzy razy i żadnego nielegalnego imigranta w Sejmie nie było.

Po tym, gdy Hołownia zapowiedział pozew w trybie wyborczym, Mentzen przypomniał relację Fundacji Ocalenie. Ta opublikowała zdjęcie imigrantów z Hołownią w Sejmie i pisała, że na sejmowej wigilii znalazły się „osoby, które przekroczyły granicę białorusko-polską w sposób nieuregulowany”.

- XVI Konferencja Prawicy Wolnościowej -

„W życiu bym nie pomyślała, będąc w lesie na granicy białorusko-polskiej, że któregoś dnia zostanę zaproszona do polskiego Sejmu. Że znajdę się w gronie osób specjalnie zaproszonych. Taka myśl, nie przeszłaby mi nawet wtedy przez głowę” – cytowała Lysette Fundacja Ocalenie.

Choć Mentzen przedstawił konkretne relacje, na które się powoływał w swoich wypowiedziach, sąd uznał, że to Hołownia ma rację i nakazał Mentzenowi opublikować stosowne przeprosiny.

Sztab Mentzena zdecydował, że nie będzie odwoływał się od wyroku. W czwartek, 10 kwietnia, wieczorem Mentzen opublikował przeprosiny o następującej treści: „Pełnomocnik Komitetu Wyborczego Kandydata Na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Sławomira Jerzego Mentzena oraz pan Sławomir Jerzy Mentzen oświadczają, że Sławomir Jerzy Mentzen działając w ramach kampanii wyborczej rozpowszechniał nieprawdziwe informacje jakoby Szymon Hołownia zaprosił nielegalnych imigrantów z granicy z Białorusią do Sejmu, robił sobie z nimi 'sweet focie’ i wrzucał do Internetu”.

W tej samej minucie opublikował kolejny wpis. Tym razem przeprosił w sposób co najmniej ironiczny. Przypomniał sejmowe zdjęcie Hołowni z imigrantami i wytłumaczył na czym polegało jego „kłamstwo”.

„Szymon Hołownia nie zaprosił do Sejmu nielegalnych imigrantów i nie robił sobie z nimi zdjęć. Oni tylko nielegalnie wdarli się do Polski, przebywali w ośrodkach dla nielegalnych imigrantów, rząd Tuska ich zalegalizował, a na koniec zostali zaproszeni do Sejmu przez Hołownię i robili sobie z nim zdjęcia” – napisał Mentzen.