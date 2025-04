Halę w Końskich wynajęła firma przyjaciela Tuska. „Bardzo dobry znajomy, grali w piłkę”

- Reklama -

„Halę sportową na debatę w Końskich wynajął Dom Mediowy AM Studio z Warszawy” – ustaliła „Wirtualna Polska”. Dawniej firma ta wielokrotnie wykonywała usługi dla ugrupowania Donalda Tuska. Jej właściciel zaś miał lata temu grać w piłkę z premierem Donaldem Tuskiem. Dyrektor ZOSIR w Końskich potwierdził, że to przedstawiciele PO kontaktowali się z nim w sprawie ustalenia szczegółów.

Andrzej Mijas, dyrektor Zarządu Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi w Końskich powiedział WP, że „hala sportowa została wynajęta przez Dom Mediowy AM Studio z Warszawy”.

– Obiekt jest zarezerwowany od godziny 20.30 w czwartek do godziny 10.00 w sobotę. Umowę na wynajem podpisaliśmy w czwartek – potwierdził Mijas.

Dodał, że pierwszy kontakt w tej sprawie miał miejsce 9 kwietnia. Zaznaczył, że z ZOSIR negocjowali przedstawiciele PO.

„To właśnie w środę z samego rana Rafał Trzaskowski w mediach społecznościowych wezwał Karola Nawrockiego do debaty w Końskich” – przypomina wp.pl.

„Piątek. 11 kwietnia. Godz. 20.00. Uczciwe zasady, największe telewizje” – napisał na X Rafał Trzaskowski.

„Wirtualna Polska” podkreśla, że „najpewniej zatem kontakt dotyczący wynajmu hali miał miejsce już po wpisie w mediach społecznościowych”.

Mijas zaznaczył, że ZOSIR do ostatniej chwili czekał na wskazanie przez KO podmiotu, z którym podpiszą umowę na wynajem. Ostatecznie wskazano Dom Mediowy AM Studio z Warszawy. Umowę podpisano w czwartek.

„Sztabowcy Trzaskowskiego w rozmowie z Wirtualną Polską potwierdzają, że to oni zadbali o dostępność i wynajem sali w Końskich, na której powinna odbyć się debata. Podkreślają, że w związku z tym, że czas i miejsce debaty zostały wskazane przez Trzaskowskiego – choć w odpowiedzi na apel Nawrockiego – to właśnie oni zajęli się jej wynajęciem” – czytamy na wp.pl.

Z informacji redakcji wynika, że sztab Rafała Trzaskowskiego zobowiązał się do wstępnego przygotowania przestrzeni. Chodzi m.in. o przygotowanie kotar oraz zabezpieczenie techniczne podłogi – na co dzień jest to bowiem hala sportowa.

– Zajęliśmy się wstępnym przygotowaniem sali do tego, żeby telewizje mogły dalej budować tam studio. Po stronie stacji telewizyjnych są kamery, nagłośnienie, kable, przygotowanie miejsc dla kandydatów – powiedział proszący o anonimowość jeden ze sztabowców Trzaskowskiego.

Zasady debaty zostały zaprezentowane przez przedstawicieli stacji telewizyjnych. Rozmówcy zapewniają, że tylko stacje te miały wpływ na pytania. Również scenariusz debaty jest dostępny wyłącznie przedstawicielom stacji telewizyjnych.

O godz. 18 ma odbyć się losowanie kolejności odpowiedzi przez sztaby Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego. Zaproszenie wystosowały wszystkie trzy stacje, czyli Polsat News, TVP i TVN24.

W ubiegłym roku „Newsweek” ujawnił, że „prezesem Domu Mediowego AM Studio, założonego w 2018 r., jest Andrzej Moebus – od dawna bardzo dobry znajomy Donalda Tuska”.

„Zanim jeszcze Tusk został premierem po raz pierwszy – czyli przed 2007 r. – Moebus grywał z nim w drużynie 'Politycy i Przyjaciele’, która rozgrywała charytatywne spotkania w Gdańsku” – napisano w materiale.

„Nasi rozmówcy z pomorskiej Platformy mówią, że firma Moebusa współpracuje z partią od lat i od lat organizuje partyjne, duże wydarzenia. Pracowała z Platformą Obywatelską także w kampaniach 2019 i 2020 r., kiedy przewodniczącymi partii byli Grzegorz Schetyna i Borys Budka” – napisano w „Newsweeku”.

Wskazano, że dotychczas firma ta wystawiła na KO faktury o łącznej wartości prawie 6,5 mln zł. W rejestrze umów KO dokumentów dotyczących wynajmu hali w Końskich jeszcze nie ma.