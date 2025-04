TYLKO U NAS. Stanowski przed PKW: „Ukłonię się moim rywalom, są naprawdę mocnymi zawodnikami”

- Reklama -

W rozmowie z Julią Gubalską dla kanału Bezpośrednio! Krzysztof Stanowski ujawnił swoją kampanijną „taktykę”. Przyznał jednak, że niektórzy jego kontrkandydaci są bardzo mocni w kreowaniu populistycznego przekazu.

– Pytanie o moje poglądy jest bardzo proste. Otóż, jestem zatwardziałym populistą i głoszę te poglądy, które w danej chwili mogą przysporzyć mi głosów poparcia. Jestem w stanie nakłamać na każdy temat i wygłosić każde zdanie, jeśli tylko społeczeństwo tego oczekuje – mówił w rozmowie z Gubalską Stanowski.

– Wiem, że nie jestem w tym oryginalny, tzn. wielu kandydatów ma poglądy podobne do mnie, też są zatwardziałymi populistami, no ale trudno, nie mogę być we wszystkim oryginalny – dodał.

Stanowski przypomniał, że jego wyścig w wyborach prezydenckich miał być obnażyć prawdziwy poziom klasy politycznej w Polsce. – Żałuję, ale ten happening do końca mi się nie udaje, ponieważ są kandydaci, którzy wyprzedzają mnie o jeden, o dwa kroki, mówią rzeczy, których wcześniej nie mówili, przebierają się za kogoś, są bardzo, bardzo – piekielnie wręcz – mocni w kwestii żebrania o głosy i ośmieszania tego wyścigu – podsumował.

– Stanąłem do tego wyścigu. Nawet jakbym miał zająć ostatnie miejsce, no to ukłonię się moim rywalom, są naprawdę mocnymi zawodnikami – skwitował.

Na uwagę, że skoro „populizm się przyjmuje”, to Stanowski może mieć jednak spore szanse, dziennikarz odparł: „myślę, że nie docenia pani moich kontrkandydatów jednak”.

Przypomnijmy, że w piątek 4 kwietnia Stanowski złożył, w ostatnim dniu przed upływem terminu, podpisy pod swoją kandydaturą do Państwowej Komisji Wyborczej. Przedstawił także swój program. Szczegóły w artykule poniżej.