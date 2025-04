„Rekord polskiej polityki”. Stanowski i cztery miliony podpisów. Dziennikarz przedstawił program wyborczy [VIDEO]

- Reklama -

Krzysztof Stanowski, kpiąc z najważniejszych kandydatów tych wyborów prezydenckich, poinformował o zebraniu czterech milionów podpisów, bo w końcu i tak nikt tego nie zweryfikuje. Ponadto założyciel Kanału Zero zaprezentował długą listę absurdalnych postulatów, jak robi to zdecydowana większość polityków w naszym kraju.

– Zebraliśmy się tutaj, aby zmienić Polskę. Za chwilę zawieziemy 4 miliony podpisów do Państwowej Komisji Wyborczej. 4 miliony podpisów zebrane w rekordowym tempie, w zaledwie cztery dni – ironizował Stanowski, dodając, że „to rekord polskiej polityki”.

Dziennikarz przedstawił szereg postulatów. Stanowski zapowiedział m.in. cyfryzację zbiórki podpisów. – Zmienimy Polskę – powiedział. – Dość polityków, którzy odwracają się od swoich wyborców. Dość polityków, którzy chowają się w Pałacu za murem – dodał i obiecał, że każdy, kto zwróci się do niego z prośbą, otrzyma automatyczną odpowiedź.

Odnosząc się do postulatu Hołowni, aby osoby starające się o dziecko otrzymały dodatkowy dzień urlopu, Stanowski zaproponował stworzenie stanowiska urzędnika reproduktora w każdym powiecie. – Skrócimy czas ciąży z dziewięciu do siedmiu miesięcy – obiecał.

Kolejny postulat Stanowskiego, to legalna aborcja do 14 roku życia. Jak przekonywał, „dzięki temu rodzice będą mogli podjąć świadomą decyzję dotyczącą tego, czy są gotowi na trud rodzicielstwa, zarówno psychicznie, jak i finansowe”.

Dziennikarz odniósł się też do propozycji Mentzena i Trzaskowskiego, aby każda wprowadzona regulacja wymagała usunięcia dwóch innych i przedstawił alternatywne rozwiązanie. – Każda wprowadzona regulacja do polskiego prawa, będzie wymagała dodania jeszcze dwóch dodatkowych regulacji – zapowiedział.

Stanowski obiecał też „spółki Skarbu Państwa dla każdego, a nie tylko dla polityków i ich rodzin”. – Każdy będzie mógł zatrudnić się na stacji benzynowej Orlen lub w kolekturze Lotto – powiedział.

Dziennikarz przedstawił też program „500 plus” dla rolników, w ramach którego 500 zł miałoby być wypłacane na każdą świnię lub osobę identyfikującą się jako świnia.

– Najubożsi Polacy dostaną zgodę na bezpłatny urlop, w czasie którego będą mogli polecieć na zagraniczne wczasy all inclusive, gdzie przez tydzień będą mogli najeść się na cały rok i to na koszt obcego kapitału, obcych hoteli. All inclusive dla każdego – zaproponował.

– Osoby, których nie stać na ogrzanie swoich domów, dostaną darmowe porady od urzędnika, w jakim miejscu na świecie temperatura jest na tyle wysoka, że można spać pod gołym niebem – zapowiedział Stanowski.

Dziennikarz obiecał także otoczenie opieką senioralną, czyli przyznanie 50 proc. zniżki na paintball, każdej osoby po ukończeniu setnego roku życia.

Stanowski zapowiedział obniżenie cen prądu o 300 proc., z kolei dla każdego Polaka w kryzysie bezdomności zapowiedział możliwość nocowania w hotelu z 30 proc. zniżką. – Hotel Mariott dla każdego – zapostulował.

Odpowiadając na pytanie „skąd na to wszystko pieniądze”, dziennikarz zapowiedział drastyczną podwyżkę cen paliw oraz drastyczną podwyżkę cen transportu zbiorowego. – Podatki zastąpimy daninami. Nie będzie podatków. Więcej danin, mniej podatków – podkreślił.

– Zamiast żyć w kraju, w którym wszyscy płacą podatki, wybierzemy jedną osobę, która zapłaci za wszystkich – powiedział.

– Więzienia zostaną zamienione na escape roomy, dzięki czemu najsprytniejsi osadzeni wrócą na rynek pracy – zapowiedział Stanowski.

– Koniec z niekontrolowaną migracją – powiedział i dodał, że jednocześnie nie możemy zamykać granic. W związku z tym pomysł Stanowskiego brzmi: tak dla ładnych kobiet, nie dla brzydkich mężczyzn.

Dziennikarz zadeklarował także, że w ciągu stu pierwszych dni swojej prezydentury ogłosi sto konkretów dla stu osób. Na zakończenie wystąpienia, zgromadzony tłum na warszawskiej patelni, który Stanowski oszacował na osiemdziesiąt tysięcy osób, zaczął skandować nazwisko kandydata na prezydenta.