Mentzen o Braunie i Korwin-Mikkem. „Nie wygląda to dobrze” [VIDEO]

W rozmowie, która ukazała się na kanale namzalezy.pl Sławomir Mentzen odniósł się po raz kolejny do Janusza Korwin-Mikkego oraz Grzegorza Brauna. Przyznał, że jest zaniepokojony zachowaniem tego drugiego.

Prowadzący przypomniał, że w ostatnich wyborach samorządowych w walce o fotel prezydenta Warszawy starli się ze sobą Janusz Korwin-Mikke i Przemysław Wipler. Pierwszy uzyskał 1,5 proc. głosów, drugi zaś 4,5 proc.

– Przypominam, że w 2018 roku nasz kandydat na prezydenta Warszawy Janusz Korwin-Mikke zrobił procent z hakiem. W tym momencie Przemysław Wipler zrobił 4,5 proc. To jest dobry wynik, jak na Warszawę. Warszawa jest dosyć specyficznym miastem. Mam wrażenie, że tutaj to niebieskie, gipsowe jajo z placu Pięciu Rogów też by zrobiło 55 proc., jeżeli by startowało z list Platformy Obywatelskiej, więc uważam ten wynik za dobry, nie jest zły – ocenił Mentzen.

Współprzewodniczący Konfederacji nawiązał też do Patryka Marjana, który został prezydentem Bełchatowa. – On powiedział bardzo mądrą rzecz, że on z Konfederacji wziął to, co najlepsze (…), wziął niskie i proste podatki, wziął sprzeciw względem Zielonego Ładu i myślę, że powinniśmy robić dokładnie to samo, czyli barć z Konfederacji to, co najlepsze – stwierdził.

– Patryk Marjan nie brał żadnej gaśnicy, nie pomagała mu w tej kampanii i być może dlatego wygrał – dodał.

Padło też pytanie o start Janusza Korwin-Mikkego w eurowyborach bez Brauna i Stanisława Michalkiewicza. – Co jest w stanie zdziałać Janusz Korwin-Mikke w tej kampanii sam? – pytał prowadzący.

– Ja już mówiłem to jesienią, kiedy informowałem, że Janusz Korwin-Mikke nie będzie więcej kandydować z naszych list. Smutna rzeczywistość jest taka, że on ma już tylko potencjał niszczenia a nie budowania. Niestety, mówię to naprawdę bez satysfakcji, to zdanie się potwierdziło. Nie widzę tu potencjału do budowania czegokolwiek – ocenił Mentzen.

– Natomiast ciekawa jest wypowiedź Stanisława Michalkiewicza, który powiedział, że Braun namawiał go do tego, żeby tworzyli wspólny komitet, co mnie troszeczkę martwi, że Grzegorz Braun z Konfederacji organizuje konkurencyjny względem Konfederacji komitet wyborczy – dodał.

– Też chciałbym wiedzieć, czemu Grzegorz Braun organizował i namawiał do dołączenia do tego komitetu Michalkiewicza, czemu organizował konkurencyjny względem Konfederacji komitet wyborczy. Jeżeli do tego dołożymy to, że w poprzednich wyborach samorządowych w Toruniu, w Warszawie, w Lublinie i zdaje się w jeszcze innych miejscach popierał listy konkurencyjne względem list Konfederacji, to nie wygląda to dobrze – skwitował.