Nowa szpryca dla krów ma zmniejszyć emisję metanu. W tle fundusz Billa Gatesa

Bostoński start-up biotechnologiczny ArkeaBio stworzył właśnie szczepionkę dla krów, która ma zredukować emisję metanu. Wśród głównych inwestorów znalazła się Breakthrough Energy Ventures założona przez Billa Gatesa.

Według wyliczeń globalistów, krowy mają odpowiadać za nawet 6 proc. globalnej emisji gazów cieplarnianych. Szprycowanie ich produktem ArkeaBio miałoby zaś ten „problem” rozwiązywać.

Kilka dni temu start-up ArkeaBio ogłosił, że uzbierał 26,5 mln dolarów w ramach funduszu venture capital. Fundusz ten jest zaś prowadzony przez fundusz inwestycyjny założony przez samego Billa Gatesa.

Nowa szczepionka dla krów ma być opłacalnym i skalowalnym rozwiązaniem, umożliwiającym redukcję globalnej emisji metanu wytwarzanej przez hodowlę zwierząt.

– Ograniczenie emisji metanu z sektora rolnego to jedno z najpilniejszych wyzwań współczesnej walki ze zmianami klimatycznymi (…) Podejście ArkeaBio wykorzystujące innowacyjne technologie szczepionek pozwoli stworzyć skuteczne i skalowalne rozwiązania ograniczające emisję metanu w gospodarstwach rolnych, dzięki czemu będą one dobrze przygotowane do przedefiniowania krajobrazu rolniczego w nadchodzących latach – mówił prezes zarządu ArkeaBio i partner w Breakthrough Energy Ventures Chris Rivest.

Dyrektor generalny start-upu Colin South podziękował inwestorom za „wsparcie finansowe, pewność i zaufanie”. – Fundusze te przyspieszą rozwój naszego rozwiązania opartego na szczepionkach, aby sprostać palącemu globalnemu problemowi – zaznaczył.

– Pozwoli nam to w dalszym ciągu tworzyć narzędzia niezbędne rolnikom do osiągnięcia globalnej redukcji emisji metanu z hodowli zwierząt gospodarskich – dodał. Zaznaczył też, że „zmiany klimatyczne to największe wyzwanie, przed jakim kiedykolwiek stanęła ludzkość”. – To wyścig naszego życia – grzmiał.