To największy atak w wojnie na Ukrainie. Ponad 700 rosyjskich dronów wystrzelono na cele przy granicy z Polską

- Reklama -

Wojska rosyjskie zaatakowały Ukrainę w nocy z wtorku na środę rekordową liczbą 728 dronów i 13 rakiet; głównym celem uderzeń był Łuck w obwodzie wołyńskim przy granicy z Polską – poinformowały w środę rano ukraińskie Siły Powietrzne.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że był to „pokazowy atak”, do którego doszło na tle licznych, wciąż odrzucanych przez Rosję, prób osiągnięcia pokoju. „To kolejny dowód, że potrzebne są sankcje – bolesne sankcje przeciwko ropie naftowej, która od ponad trzech lat karmi machinę wojenną Moskwy pieniędzmi” – powiedział.

Siły Powietrzne potwierdziły, że głównym kierunkiem uderzeń była stolica administracyjna obwodu wołyńskiego, Łuck. Drony i rakiety operowały jednak i w innych obwodach Ukrainy.

„Do godz. 8.30 (godz. 7.30 w Polsce) obrona powietrzna unieszkodliwiła 718 środków napadu powietrznego przeciwnika; 303 zostały zestrzelone, z 415 utracono łączność” – przekazano w komunikatorze Telegram.

BREAKING:

Russia launched the largest air attack against Ukraine of this war so far.

728 suicide drones and 13 missiles pic.twitter.com/z1YTFERJXf

— Visegrád 24 (@visegrad24) July 9, 2025