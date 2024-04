TYLKO U NAS. Michalkiewicz o rezygnacji ze startu w wyborach. „Nie wiem, jakie są motywy posła Brauna”

- Reklama -

Janusz Korwin-Mikke poinformował na czacie z wyborcami, że Stanisław Michalkiewicz zrezygnował z kandydowania w eurowyborach, bo poczuł się wystawiony przez Grzegorza Brauna. Poprosiliśmy redaktora Michalkiewicza o komentarz w tej sprawie.

Korwin-Mikke powiedział, że „po prostu kolega Michalkiewicz uważa, że kolega Braun wystawił nas do wiatru”, bo „namówił Michalkiewicza do startu”.

Braun miał sprawiać wrażenie, że sam wystartuje w eurowyborach z Korwin-Mikkem i Michalkiewiczem, ale tak się nie stanie.

– Ponieważ nie został utworzony komitet wyborczy z udziałem Grzegorza Brauna, a on właśnie na tej zasadzie mnie namawiał do kandydowania, to uznałem, że nie ma warunków do kandydowania i zrezygnowałem – powiedział red. Stanisław Michalkiewicz w rozmowie z naszym dziennikarzem.

Janusz Korwin-Mikke stwierdził na czacie z internautami, że według Michalkiewicza Grzegorz Braun ich „wystawił”. Zapytany o to, czy takie stwierdzenie jest uzasadnione, redaktor Michalkiewicz odpowiedział:

– Nie wiem, jakie są motywy posła Brauna, bo tak jak powiedziałem, zapewniał mnie, że będzie utworzony taki komitet z jego udziałem. Dlaczego do tego nie doszło? No się mogę domyślać, bo on mi nie powiedział. Nie wiem.

Zapytaliśmy Stanisława Michalkiewicza, jakie szanse na powodzenia ma jego zdaniem komitet Janusza Korwin-Mikkego bez niego i bez Grzegorza Brauna.

– Nie wiem. Myślę, że niezbyt duże. Przekonamy się w czerwcu – stwierdził publicysta.