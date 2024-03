Kanał Zero mocno traci widzów. Stanowski zapewnia, że wszystko jest zgodnie z planem

- Reklama -

Serwis branżowy Wirtualne Media donosi, że Kanał Zero stracił połowę widzów. Krzysztof Stanowski zdaje się nie być tym faktem poruszony, a nawet twierdzi, że sam zapowiadał, że tak będzie.

„Kanał Zero wystartował oficjalnie 1 lutego br. Według danych portalu Socialblade, kanał zanotował w pierwszych tygodniach działalności odpowiednio nieco ponad 10 mln wyświetleń, 12,77 mln, 10,77 mln oraz 12,4 mln. W ostatnich trzech tygodniach obserwujemy z kolei spadki w zakresie odsłon: 6,8 mln, 6,4 mln oraz 6,7 mln” – informuje portal Wirtualne Media.

W swoich mediach społecznościowych serwis podaje: „Kanał Zero traci widzów. Spadki wyświetleń niemal o połowę”. Wpis Wirtualnych Mediów na X podał dalej Krzysztof Stanowski, przy okazji komentując te doniesienia i stwierdzając, że wszystko idzie zgodnie z planem.

„Liczba widzów stabilizuje się dokładnie na tym poziomie, jaki przewidziałem w programie na koniec lutego. Za marzec będzie to pewnie około 35 mln wyświetleń i to powinna być w przyszłości liczba, wokół której będziemy się kręcić, aż od czasu do czasu wydarzy się coś napędzającego ruch” – napisał dziennikarz.

Dalej Stanowski dodał, że „rekordowy miesiąc Kanału Sportowego to 29,8 mln”. „Wkrótce podamy nazwiska kolejnych nowych twarzy oraz nazwy nowych sponsorów” – napisał właściciel Kanału Zero.