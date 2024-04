Zajączkowska-Hernik: „Chcemy być po prostu w Unii Europejskiej i wolnymi ludźmi” [VIDEO]

- Reklama -

Rzecznik Konfederacji i kandydatka na europosła Ewa Zajączkowska-Hernik była gościem Jaśminy Nowak w Radiu WNET. Stwierdziła, że „chcemy po prostu być w Unii Europejskiej i wolnymi ludźmi”.

– Chcemy swobodnego przepływu kapitału i usług. To jest podstawa funkcjonowania UE i absolutnie przeciwko temu się nie sprzeciwiamy. Natomiast my chcemy żyć normalnie – stwierdziła Zajączkowska-Hernik.

– A żyć normalnie to znaczy: żyć bezpiecznie, żyć normalnie to znaczy móc decydować o tym, jakim samochodem chcemy jeździć, czy możemy nim wjechać do centrum miasta, czy nie. Żyć normalnie to znaczy móc mieszkać w domu na taki, na jaki nas stać, a nie z wyimaginowanej jakiejś polityki klimatycznej wkładać grube pieniądze w to, by ten dom remontować. Żyć normalnie to jest również móc spożywać naszą żywność wyprodukowaną w UE, bo my wiemy co w tej żywności jest. My teraz nie wiemy, co napływa do nas z Ukrainy, nie wiemy, jaka żywność napłynie do nas z Ameryki Południowej. Chcemy żyć w Polsce, która ma prawo do decydowania o przyszłości własnego kraju – wyjaśniła.

– Nie chcemy żyć w UE, która będzie nam dyktowała, że teraz już musimy stracić naszą narodowość i przyjąć wszystko to, co idzie z UE. To, co jest wartościowe, pani redaktor, w UE, niekoniecznie wiąże się z ideologią czy nadmiernym wpływem unijnych urzędników na każdy aspekt naszego życia. Chcemy żyć normalnie, chcemy być po prostu w Unii Europejskiej i wolnymi ludźmi – dodała rzecznik Konfederacji.

„Chcemy żyć normalnie! Chcemy, by Europa się rozwijała, a nie zwijała. Chcemy, by Europa była bezpieczna, a nasze kobiety i dzieci nie były zagrożone! Chcemy, by Europa konkurowała na światowym rynku, a nie była jedynie bazą konsumentów, na którą łase są ogromne koncerny. Chcemy, by Europa była normalna!” – napisała na platformie X.