Wipler zapowiada ustawę pozwalającą konfiskować auta niemieckiej policji. „Radykalne sankcje za przemycanie ludzi do Polski” [VIDEO]

- Reklama -

Przemysław Wipler zapowiedział, że Konfederacja złoży projekt ustawy zakładający 100 tys. zł kary i przepadek na rzecz państwa samochodu, w którym wwożono do Polski nielegalnych imigrantów. Podkreślił, że konfiskata będzie dotyczyła także aut niemieckiej policji.

„Jako @KONFEDERACJA_ widzimy, co się dzieje i podejmujemy konkretne kroki, aby zapobiec przemycaniu nielegalnych imigrantów do Polski” – zapewnił Przemysław Wipler.

„Niedługo złożymy projekt ustawy, który ma doprowadzić do tego, by każdy samochód, który służy do przewożenia nielegalnych imigrantów na teren Polski, był objęty przepadkiem na rzecz Skarbu Państwa – również w przypadku niemieckich radiowozów. Oprócz tego proponujemy, by każda osoba przeprowadzająca taki przemyt otrzymała sto tysięcy złotych grzywny” – zaproponował Wipler.

„Bo to nie może tak wyglądać, że ktoś łamie prawo na polskiej ziemi i jeszcze my mamy udawać, że nic się nie stało. Granicy się nie broni grzecznymi listami do Berlina. Granicę trzeba umieć postawić” – stwierdził.

- Prośba o wsparcie - Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za: 10 zł 20 zł 30 zł

Wipler udostępnił do posta fragment programu z Radia ZET, w którym mówił o tym pomyśle. Sprecyzował, że rekwirować miałyby „polskie służby”, w tym Straż Graniczna.

– Chcielibyśmy, żeby było jasne, że są radykalne sankcje i że nie ma premii za przemycanie ludzi do Polski. Niezależnie, czy robią to gangi przemytników czy robią to niemieccy funkcjonariusze – nielegalnie, z naruszeniem prawa polskiego i unijnego podrzucając nam niechcianych u siebie imigrantów – wyjaśnił Wipler.