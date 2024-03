Bosak OSTRO do polskich europosłów: Jak można być takim tchórzem? Won!

- Reklama -

Wicemarszałek Sejmu z ramienia Konfederacji i prezes Ruchu Narodowego ostro odniósł się do polskich europosłów, którzy zagłosowali za Dyrektywą Zielonych Budynków.

Unia Europejska przyjęła dyrektywę, która uderzy w tysiące polskich gospodarstw domowych. Europejczycy zostaną zmuszeni do remontowania swoich domów, by spełniały one wymogi zielonej polityki.

- Reklama -

Za zmianami w budownictwie zagłosowało 370 europosłów, przeciwko było 199, a 46 wstrzymało się od głosu.

Nowa dyrektywa zakłada, że od 2030 roku nowe budynki będą zeroemisyjne, a do 2050 roku cały sektor ma się stać neutralny dla klimatu. Do 2040 r. należy całkowicie wycofać kotły na paliwa kopalne.

Poza nowymi wymogami znajdą się jedynie budynki zabytkowe i rolnicze.

Czytaj więcej: Dyrektywa Zielonych Budynków przyjęta. Unia zmusi nas do remontowania domów

„Za” dyrektywą zagłosowali następujący polscy europosłowie: Róża Thun, Włodzimierz Cimoszewicz, Robert Biedroń, Bogusław Liberadzki, Marek Balt), a część wstrzymała się od głosu (Magdalena Adamowicz, Jarosław Duda, Tomasz Frankowski, Andrzej Halicki, Adam Jarubas, Jarosław Kalinowski, Włodzimierz Karpiński, Janusz Lewandowski i Elżbieta Łukacijewska.

Krzysztof Bosak zwrócił się do nich w bardzo ostrych słowach za pośrednictwem mediów społecznościowych.

„Jak można być takim tchórzem żeby wstrzymać się w głosowaniu nad regulacją, która ma zniszczyć budżety gospodarstw domowych w Polsce? Każdy z tych którzy głosowali «za» lub się wstrzymali powinien usłyszeć «won!» od wyborców w czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego” – napisał wicemarszałek Bosak na swoim koncie w serwisie X.