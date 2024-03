Faux pas Konfederacji? W wyborach na prezydenta Gdańska wystawili kibica Arki Gdynia

- Reklama -

Kandydatem Konfederacji na prezydenta Gdańska jest Michał Urbaniak z Ruchu Narodowego. Niedługo po tym, jak narodowiec ogłosił swój start, w mediach społecznościowych pojawiły się jego zdjęcia z meczów Arki Gdynia.

Kto zna klimat Trójmiasta, ten wie, że podział na linii Lechia Gdańsk – Arka Gdynia to nie są tutaj żarty. Szczególnie w środowisku prawicowo-narodowym, do którego swój przekaz będzie zapewne kierował Michał Urbaniak.

Do tej pory Konfederacja wystawiała narodowca w wyborach do Sejmu z okręgu gdańskiego – pomimo tego, że jest on z urodzenia Gdynianinem.

Z Gdyni startowali bowiem najpierw Artur Dziambor, a następnie „spadochroniarz” z Mazowsza – Stanisław Tyszka.

Specyfika wyborów samorządowych jest jednak nieco inna niż specyfika wyborów parlamentarnych. Trudno dać wiarę, że gdańszczanie poprą w wyborach kogoś, kto jest kibicem „wrogiej” im drużyny.

Może nie jest to zbyt mądre, ale tak po prostu jest i Michał Urbaniak może się o tym już niedługo przekonać.

Łatwo przewidzieć, że pytania o ulubiony klub w końcu zaczną padać na konferencjach prasowych. Co wówczas zrobi poseł? Zmieni barwy dla walki o stanowisko, którego raczej nie uda mu się zdobyć, zważając na to, że trójmiejska scena polityczna jest mocno zabetonowana?

Jest to na pewno trudna sytuacja i Konfederacja lepiej by zrobiła, gdyby Michała Urbaniaka wystawiła w wyborach na prezydenta Gdyni.