PILNE! Dyrektywa Zielonych Budynków przyjęta. Unia zmusi nas do remontowania domów

Unia Europejska przyjęła dyrektywę, która uderzy w tysiące polskich gospodarstw domowych. Europejczycy zostaną zmuszeni do remontowania swoich domów, by spełniały one wymogi zielonej polityki.

Za zmianami w budownictwie zagłosowało 370 europosłów, przeciwko było 199, a 46 wstrzymało się od głosu.

Nowa dyrektywa zakłada, że od 2030 roku nowe budynki będą zeroemisyjne, a do 2050 roku cały sektor ma się stać neutralny dla klimatu. Do 2040 r. należy całkowicie wycofać kotły na paliwa kopalne.

Poza nowymi wymogami znajdą się jedynie budynki zabytkowe i rolnicze.

„PILNE! Unijna Dyrektywa Zielonych Budynków EPBD właśnie została przyjęta. Oznacza to drastyczną podwyżkę kosztów ogrzewania, przymusowe remonty, a dla tych, co się nie podporządkują eksmisje i… wyburzenia. Naprawdę, chcecie jeszcze siedzieć w tej Unii?” – komentuje na X redaktor naczelny Najwyższego Czasu! Tomasz Sommer.