Ikea i mBank wycofują reklamy z Telewizji Republika. Dziennikarze ogłaszają bojkot

W związku z wypowiedziami Jana Pietrzaka i Marka Króla, które padły na antenie TV Republiki, Ikea i mBank postanowiły wycofać swoje reklamy z tej stacji. Dziennikarze Republiki w odwecie zapowiedzieli bojkot.

– Mam okrutny żart z tymi imigrantami, że oni liczą na to, że Polacy są przygotowani, bo mamy baraki. Mamy baraki dla imigrantów: w Auschwitz, w Majdanku, w Treblince, w Stutthofie. Mamy dużo baraków zbudowanych tu przez Niemców. I tam będziemy (…) tych imigrantów, wpychanych nam nielegalnie przez Niemców, ponieważ nielegalni nie są ci ludzie, którzy uciekają do lepszego świata. Nielegalne są te władze, które ich wpuszczają, czyli nielegalni są Niemcy. Ich hasło witające przybyszów było nielegalne, pozatraktatowe, niezgodne z jakimikolwiek prawami. To jest nielegalna działalność niemiecka. Powinniśmy na to się uczulić w nadchodzącym roku, bo zdaje się, że na głowę zaczynają nam bardzo wchodzić – powiedział na antenie Telewizji Republiki Jan Pietrzak.

Słowa Pietrzaka wywołały burzę, ale nie trzeba było długo czekać, a przebił je Marek Król, który na antenie tej samej stacji mówił o „czipowaniu i tatuowaniu nielegalnych migrantów” tak, jak się robi z „pieskami”.

– Jest prosty sposób. Należy im założyć czipy, jak się pieskom zakłada, a taniej jest oczywiście numery na lewej ręce wytatuować i wtedy łatwo się ich znajdzie – powiedział Król.

Nie trzeba było długo czekać na finansowe konsekwencje dla stacji. Niedługo po tym, jak padły te szokujące słowa, sieć Ikea ogłosiła, że nie będzie już wyświetlać swoich reklam w TV Republice.

„Sprawdziliśmy z domem mediowym Wavemaker, który w naszym imieniu odpowiada za zakup czasu reklamowego w mediach. Okazało się, że Tv Republika od niedawna jest częścią pakietu stacji tematycznych, oferowanych przez Polsat. Pakiet kupuje się w całości, zatem nie byliśmy świadomi zmiany oferty. Od jutra nie będzie już naszych reklam w TV Republika” – napisała w środę Ikea Polska.

Po Ikei na podobny ruch zdecydował się mBank, który napisał: „Nie wspieramy działań tej stacji” oraz „wstrzymaliśmy emisję reklam w TV Republika”.

W odpowiedzi na te działania dziennikarze stacji ogłosili bojkot konsumencki i popularyzują w mediach społecznościowych hasztag #wIKEAniekupuję, który szybko podłapali ich widzowie.